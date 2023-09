Etats-Unis : 3,3 millions de voitures Kia et Hyundai rappelées pour des risques d'incendie

Les constructeurs automobiles sud-coréens Hyundai et Kia ont décidé de rappeler un total de 3,3 millions de voitures aux Etats-Unis à cause de risques d'incendie. En attendant les réparations, les propriétaires sont incités à garer leurs voitures à l'extérieur et loin des bâtiments.

Lire aussiJoe Biden se rend sur un piquet de grève des ouvriers automobiles du Michigan, Trump attendu mercredi

L'Agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) a publié un communiqué mercredi précisant que « des incendies peuvent se produire, que le véhicule soit garé et éteint, ou pendant la conduite ». Les modèles concernés sont 1,64 million de véhicules des marques Hyundai et Genesis, de 2010 à 2015, ainsi que 1,73 million de Kia, de 2010 à 2017.

Pas de blessés ni de morts selon les constructeurs

Le problème proviendrait d'une potentielle fuite de liquide de freins depuis le système anti-blocage (ABS), susceptible de « provoquer un court-circuit électrique », et « une surintensité importante dans le module ABS, augmentant ainsi le risque d'incendie du compartiment moteur pendant la conduite ou en stationnement », pointe l'agence.

« Hyundai prévoit de demander aux propriétaires d'acheminer leur véhicule chez le concessionnaire le plus proche pour remplacer le fusible du module ABS. Kia travaille toujours sur un remède », explique la NHTSA.

Lire aussiBiden et Trump se disputent le soutien à la grève dans l'automobile à un an des élections américaines

Les deux constructeurs ont assuré n'avoir connaissance « d'aucun accident, blessure ou décès associé à ce défaut ». Hyundai a comptabilisé 21 incendies de véhicules liés à ce défaut aux États-Unis et 22 incidents thermiques, notamment de la fumée visible, des brûlures et de la fonte d'éléments. Kia, de son côté, a assuré avoir eu connaissance d'un simple incendie dans le compartiment moteur, de trois incendies dans l'unité et de six cas de fonte de composants.

(Avec AFP)