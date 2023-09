Voitures d'occasion : les électriques et hybrides voient leur prix baisser

La tendance se confirme ce troisième trimestre. Les prix des voitures électriques et hybrides d'occasion sont en baisse en France. Par rapport au trimestre précédent, le recul s'élève à -1% et grimpe même jusqu'à -13% sur un an, selon les chiffres publiés dans le baromètre trimestriel de La Centrale, qui rassemble les annonces de concessionnaires automobiles.

« Nous constatons les premiers effets de la baisse de prix des Tesla et l'arrivée des constructeurs chinois sur le marché de l'occasion », en plus d'une hausse générale de l'offre, note Anais Harmant, directrice marketing du site La Centrale.

Triple explication

La marque américaine dirigée par Elon Musk a en effet procédé depuis le début de l'année à des baisses de prix de ses voitures les plus populaires en Europe, notamment. Le rabais peut aller jusqu'à -20%. Une mesure temporaire dans l'optique de booster ses ventes, qui a d'ailleurs fonctionné. En effet, le groupe a fabriqué 479.700 véhicules au deuxième trimestre 2023, contre 258.580 un an avant, et a vu son bénéfice net exploser de 20%.

Quant à l'arrivée des voitures électriques chinoises sur le marché, ce sujet fait actuellement l'objet de vives tensions entre l'Europe et la Chine. La semaine dernière, l'Union européenne a annoncé ouvrir une enquête sur les subventions massives du gouvernement chinois à son industrie automobile électrique. Et la France a annoncé la publication du décret qui va conditionner le bonus écologique attribué aux voitures électriques qui auront une plus faible empreinte carbone. L'Europe a ainsi sorti les griffes pour protéger son industrie automobile contre l'arrivée massive des constructeurs chinois et de leurs prix agressifs, environ 10.000 euros en dessous du marché. Ce qui n'a sans surprise pas plu à la première économie asiatique, qui a menacé les industriels européens de représailles.

La tendance à la baisse des prix des voitures électriques et hybrides d'occasion pourrait par ailleurs perdurer, puisque l'offre ne devrait pas manquer. Les voitures électriques neuves ont en effet la cote : leur part de marché a dépassé les 20% pour la première fois en août en Europe, selon les chiffres de l'association des constructeurs (ACEA). Avec les voitures hybrides, les voitures électrifiées ont ainsi représenté en août près d'une vente sur deux dans l'UE. En France sur le même mois, les voitures électriques et hybrides ont représenté 26% des ventes, contre une part de 20% comparé à août 2022.

Des prix en baisse dans un marché en hausse

Reste que si l'heure est aux bonnes affaires du côté des occasions électriques et hybrides, c'est moins le cas avec les diesels. Leur prix a progressé de 1,8% sur un trimestre et de 4,1% sur un an, en raison notamment de la « raréfaction de l'offre ». Quant à ceux des modèles à essence, ils ont augmenté de 1,2% par rapport au troisième trimestre de 2022.

De façon plus globale, les prix de l'occasion affichent une petite hausse de 4,1% sur un an, au troisième trimestre. Ils se vendent en moyenne à 22.900 euros, un chiffre quasi-stable par rapport au trimestre précédent (+0,5%).

