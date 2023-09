Automobile : les voitures électriques ou hybrides représentent près de la moitié des ventes dans l’UE

La longue marche vers l'électrification de l'automobile continue. Et à 12 ans de l'interdiction des ventes des véhicules à moteur thermique en Europe, les ventes des voitures électrifiées continuent de progresser fortement. A tel point qu'en août, plus d'une voiture sur cinq vendue dans l'Union européenne était 100% électrique, selon les chiffres de l'association des constructeurs (ACEA).

Dans le détail, les immatriculations de voitures électriques ont bondi de 118,1 %, atteignant 165.165 unités, ce qui représente 21 % du marché. À l'exception de Malte (-22,6 %), tous les marchés de l'UE ont enregistré une croissance à deux et trois chiffres, l'Allemagne, le plus grand marché en volume, enregistrant une croissance de 170,7 %. Au total, en août, 787.626 unités ont été écoulées dans l'Union européenne, une croissance de 21% sur un an. La hausse est nette sur les trois plus gros marchés: +37,3% en Allemagne, +24,3% en France et +11,9% en Italie.

L'essence représente un tiers du marché

Les voitures hybrides restent le deuxième choix des automobilistes avec une part de marché de 24%. En revanche, le marché des voitures diesel de l'UE continue sa chute (-6 %), malgré une croissance en Allemagne (+9,2 %) et sur les marchés d'Europe centrale et orientale, notamment en Slovaquie (+22,6 %) et en Roumanie (+19,4 %). Les voitures diesel ont désormais une part de marché de 12,5 %, derrière l'électrique, contre 16,1 % en août de l'année précédente. L'essence reste en tête avec près de 33% du marché, en chute de 5% par rapport à l'année dernière.

Toujours en août, les nouvelles immatriculations de voitures hybrides rechargeables ont quant à elles augmenté de 5,5 %, atteignant un total de 58.557 unités. De bonnes performances sur les principaux marchés tels que les Pays-Bas (+44,7 %), la France (+40,5 %) et la Suède (+24,9 %) ont contribué à compenser le déclin en Allemagne (-41,1 %). Malgré cette croissance, la part de marché des voitures hybrides rechargeables est passée de 8,5 % à 7,4 % en août de cette année.

De bonne augure, si l'on songe que les clients achetant une voiture hybride basculeront vers le 100% électrique pour leur prochain achat.

Les ventes de voitures restent inférieures à celle de 2019

Parmi les marques et constructeurs, le groupe Volkswagen reste leader du marché avec 27% des ventes (209.500 unités) en août, devant le groupe Stellantis (17%). Renault arrive troisième, avec 9,5%. Tesla a connu en août la plus forte progression: +247% à 27.300 voitures. Le constructeur californien dépasse même les marques Fiat, Citroën, Seat, Cupra et Ford notamment. En tout 787.626 unités ont été écoulées.

Sur les huit premiers mois de l'année, la hausse est de 17,9%, avec 7,1 millions de voitures vendues, tout en restant sous les 9 millions de 2019, avant la pandémie de Covid-19. « Le marché européen rebondit des pénuries de composants de l'année dernière », explique l'ACEA.

