Etats-Unis : après l'automobile et le cinéma, 75.000 travailleurs de la santé en grève

Près de 75.000 employés de Kaiser Permanente, l'un des plus gros groupes hospitaliers des Etats-Unis, sont entrés en grève ce mercredi pour trois jours. Il s'agit du mouvement le plus important dans des services de santé aux Etats-Unis, selon la coalition de syndicats qui a appelé à cette grève en Californie, dans l'Oregon, en Virginie et à Washington notamment, pour dénoncer des « pratiques de travail déloyales ». Les revendications portent en effet sur de meilleures conditions de travail, en termes de salaires et d'organisations.

La grève touche la côte Est américaine mais aussi la côte Ouest, où la majeure partie des employés de Kaiser Permanente se trouve. Sur les piquets de grève à Los Angeles, les employés déplorent être sous-payés et surmenés. « Depuis la pandémie, beaucoup de collègues sont partis et ils n'ont pas été remplacés », déplore ainsi un technicien radiologue. « Et maintenant nous sommes au bord du précipice ».

Le coût de la vie en Californie du Sud est également mis en cause. « Kaiser Permanente a fait des milliards de dollars de bénéfices, tout ce que nous demandons aux responsables de Kaiser c'est de partager ces profits avec les travailleurs qui sont en première ligne », exige une infirmière gréviste.

Le choc de la pandémie

Si les demandes des travailleurs de la santé ne sont pas suivies, une nouvelle grève pourrait avoir lieu en novembre, a averti la coalition de syndicats. « Les employés sont vraiment sous pression en ce moment », avertit Renee Saldana, porte-parole de l'un des syndicats, SEIU-UHW. Avec la pandémie, « ils ont traversé la pire crise sanitaire mondiale en une génération, puis ils en sortent et doivent s'inquiéter de payer leur loyer, ils ont peur de perdre leur maison, ils ont peur de [devoir] vivre dans leur voiture », ajoute-t-elle.

Kaiser Permanente, dont le siège est à Oakland en Californie, se dit de son côté « déçu » par cette grève mais dit vouloir garder ses centres médicaux ouverts pendant le mouvement. Le groupe hospitalier assure que « beaucoup de progrès » ont été faits dans les négociations avec les syndicats qui se poursuivent et que les parties sont parvenues à des accords sur « plusieurs propositions mardi soir ».

Grève dans l'automobile et le cinéma

La grève du personnel hospitalier vient s'ajouter à celles qui frappent d'autres secteurs dans une Amérique affectée par l'inflation et le coût faramineux de la vie dans les grandes métropoles du pays. Ainsi dans l'automobile, près de 25.000 travailleurs ont arrêté de travailler pour suivre la grève lancée par le puissant syndicat UAW qui compte 146.000 travailleurs syndiqués.

Dans une industrie totalement différente, mais touchée elle aussi par une grève depuis plusieurs mois, acteurs grévistes et patrons de studios d'Hollywood négocient des augmentations de salaire.

Cette semaine, sont prévues des discussions entre le syndicat SAG-AFTRA - qui représente 160.000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels des petits et grands écrans - et les patrons de studios et de plateformes comme Disney et Netflix. La réunion survient une semaine après le retour au travail des scénaristes, qui ont conclu un accord salarial avec les studios à l'issue d'une grève parallèle longue de presque cinq mois.