Etats-Unis/Chine : la guerre commerciale a commencé

Les Etats-Unis ont commencé samedi matin à percevoir des droits de douane majorés de 25% sur de nombreux produits chinois arrivant dans les ports américains, dans le cadre du conflit commercial qui les opposent à Pékin. Donald Trump a décidé le 10 mai de taxer plus lourdement 200 milliards de dollars d'importations chinoises, tout en accordant un délai de grâce aux cargaisons maritimes ayant quitté la Chine avant cette date. Aucune rencontre de haut niveau n'a été programmée après l'échec des dernières discussions sino-américaines, le 10 mai.

Livre blanc chinois sur les négociations entre Pékin et Washington

Le 15 mai, le représentant américain au Commerce a fixé la date limite d'arrivée de ces marchandises au 1er juin. Celles qui sont arrivées après 00h01 (04h01 GMT) sont désormais taxées à 25%. La mesure concerne une large gamme de biens de consommation et de composants tels que modems et routeurs Internet, circuits imprimés, meubles, aspirateurs et luminaires. Des mesures de représailles, annoncées le 13 mai, sont également entrées en vigueur à 16h00 GMT en Chine, où 60 milliards de dollars de marchandises américaines sont désormais soumis à des droits de douane de 20% ou 25%.

Le gouvernement chinois publiera dimanche un livre blanc sur les négociations économiques et commerciales avec les Etats-Unis, a annoncé samedi l'agence de presse Chine nouvelle. Le document, intitulé la Position chinoise sur les consultations économiques et commerciales sino-américaines, sera publié à 10h00 par le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'Etat, qui organisera également une conférence de presse.

Et puis une guerre militaire ?

Les Etats-Unis ont appelé samedi la Chine à cesser "d'éroder la souveraineté" de ses voisins et prévenu qu'ils investiraient massivement dans les cinq prochaines années pour maintenir leur suprématie militaire dans la région. "La Chine peut et doit avoir des relations de coopération avec le reste de la région", a déclaré le chef du Pentagone Patrick Shanahan à Singapour. "Mais les comportements qui érodent la souveraineté d'autres nations et qui sèment la méfiance à l'égard des intentions chinoises doivent cesser", a ajouté le ministre américain de la Défense par intérim, lors d'un discours devant le forum de sécurité Shangri La Dialogue, où la lutte d'influence entre les Etats-Unis et la Chine en Asie a dominé les débats.

Les Etats-Unis reprochent notamment à Pékin d'avoir militarisé plusieurs îlots de la mer de Chine méridionale revendiqués par Taïwan, le sultanat de Brunei, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam.