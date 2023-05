Etats-Unis : l’accès au crédit va encore se durcir pour les ménages et les entreprises (Fed)

Les ménages et les entreprises américaines ont connu davantage de difficultés pour emprunter en ce début d'année. Cette tendance devrait se poursuivre, si l'on en croit les résultats d'une enquête trimestrielle, réalisée auprès de 84 banques aux Etats-Unis, baptisée « Senior loan officer opinion survey on bank lending practices » (SLOOS), publiée le lundi 8 mai.

Lire aussiCrédit immobilier : la hausse des taux commence à ralentir

Dans le détail, cette étude a été réalisée entre le 27 mars et le 7 avril. Elle a permis d'interroger 65 banques américaines, ainsi que des branches américaines de 19 banques étrangères. Résultat, les établissements interrogés « ont déclaré s'attendre à resserrer les normes dans toutes les catégories de prêts » jusqu'à la fin de l'année.

« En ce qui concerne les prêts aux entreprises, les répondants à l'enquête ont signalé, dans l'ensemble, des normes plus strictes et une demande plus faible » de la part des entreprises de toutes tailles au 1er trimestre, détaille cette enquête de la Fed.