Football : la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord se jouera à 48, avec 16 pays de plus

La 23e édition de la Coupe du monde, qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, accueillera 48 équipes, contre 32 dans le format actuel. Cette grande réforme de Gianni Infantino, le président de la Fifa, verra donc 16 équipes nationales de plus s'affronter, une version augmentée qui fera la part belle à l'Afrique et à l'Asie. En outre, avec un nombre de villes hôtes qui doublera avec 16 stades, (contre 8 au Qatar), ce sera aussi, de Vancouver et Toronto au Canada, à Guadalajara et Mexico au Mexique en passant par Miami, Los Angeles, New York, etc., aux Etats-Unis un vrai défi logistique.