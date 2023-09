G20 : Inde et Etats-Unis enterrent leurs différends commerciaux et affichent leur entente face à la Chine

C'est un accord commercial symbolique en plein G20, dans une période de tensions sino-américaines. Juste après une rencontre entre Joe Biden et Narendra Modi, Washington a annoncé que l'Inde et les Etats-Unis avaient trouvé un accord pour résoudre leur dernier différend en suspens à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) autour de l'importation en Inde de produits agricoles des Etats-Unis. Les droits de douane vont ainsi réduits pour les dindes et canards congelés américains, tout comme pour les myrtilles et canneberges.

Cet accord « représente une étape importante dans les relations commerciales entre les États-Unis et l'Inde », a déclaré la représentante de la Maison blanche en charge du commerce (USTR) dans le communiqué. Katherine Tai avait déjà rencontré en août à ce sujet le ministre indien du Commerce et de l'Industrie, Piyush Goyal. Les deux pays ont vanté à travers ces annonces « la force de notre partenariat bilatéral ».

Trois rencontres en un an

Narendra Modi et Joe Biden se sont rencontrés vendredi et ont salué le « partenariat solide et durable » entre leurs deux pays. En effet, les deux dirigeants n'ont de cesse de mettre en scène leur entente. Leur rencontre bilatérale, à la veille du sommet du G20 à New Delhi, fait suite à une fastueuse visite d'Etat de Narendra Modi à la Maison Blanche en juin. A cette occasion, Washington et New Delhi avaient déjà mis fin à plusieurs litiges commerciaux en juin.

Le Premier ministre indien s'est dit vendredi, dans le communiqué commun, « impatient » de recevoir à nouveau le président américain l'an prochain dans le format diplomatique « QUAD » cher à la Maison Blanche, qui y rassemble l'Inde, l'Australie et le Japon autour de questions de sécurité.

Les deux leaders ont promis des avancées au cours du G20 de New Delhi sur le plan économique, notamment en « réformant profondément et en musclant les banques de développement multilatérales », grand objectif de Joe Biden à New Delhi.

Contrer l'influence chinoise

Indiens et Américains affichent leur alliance comme un rempart à la puissance en expansion de la Chine en Extrême-Orient et dans l'Indo-Pacifique, où Washington conserve une présence militaire significative depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Joe Biden et Narendra Modi disent promouvoir une région indo-pacifique « libre » et « ouverte ».

La formule prudente est régulièrement employée par l'administration Biden pour dénoncer les ambitions chinoises dans la région. Comme la Chine, Joe Biden a par ailleurs répété qu'il soutenait l'attribution à l'Inde un statut de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.

« L'Inde reste un pays en chantier » en matière de démocratie et droits humains, a néanmoins tempéré un conseiller de la Maison Blanche, Kurt Campbell, lors d'un point presse suite à la rencontre. « La clé ici est de maintenir un dialogue respectueux et de confronter certains défis avec une certaine humilité ».