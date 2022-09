Gazoducs Nord Stream : un sabotage pour Bruxelles qui promet une réponse ferme

Si l'hypothèse du sabotage des gazoducs Nord Stream sur lesquels ont été détecté des fuites venait à se confirmer, les européens promettent de répondre avec fermeté. Pour ces derniers, la thèse du sabotage ne fait aucun doute. « Toutes les informations disponibles indiquent que les fuites (constatées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique) sont le résultat d'un acte délibéré », a affirmé mercredi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.au nom des 27 Etats membres de l'UE.

« Ces incidents ne sont pas une coïncidence et nous affectent tous », a estimé Josep Borrell. « Nous soutiendrons toute enquête visant à faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et pourquoi, et nous prendrons des mesures supplémentaires pour accroître notre résilience en matière de sécurité énergétique », a-t-il annoncé.

La veille, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait elle aussi évoqué un « acte de sabotage ». « Il est primordial d'enquêter sur les incidents et de faire toute la lumière sur les événements et leurs causes. Toute perturbation délibérée de l'infrastructure énergétique européenne active est inacceptable et entraînera la réponse la plus ferme possible », avait-elle aussi affirmé. Auparavant, la Première ministre danoise avait aussi auparavant déclaré que « l'avis clair des autorités est qu'il s'agit d'actes délibérés. On ne parle pas d'un accident ».

Trois grandes fuites de gaz ont été identifiées au large de l'île danoise de Bornholm, entre le sud de la Suède et la Pologne. Elles sont visibles à la surface avec des bouillonnements allant de 200 mètres jusqu'à un kilomètre de diamètre, a annoncé mardi l'armée danoise, images à l'appui. La navigation a été interdite dans un rayon de cinq milles nautiques (environ neuf kilomètres) autour des trois fuites, ainsi que leur survol dans un rayon d'un kilomètre. Ces fuites sont sans conséquences pour la sécurité ou la santé des riverains, selon les autorités danoises.

L'UE met en garde contre toute attaque ciblant ses infrastructures

Toutefois, l'Union européenne a mis en garde mercredi contre toute attaque ciblant ses infrastructures énergétiques. « Toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est totalement inacceptable et fera l'objet d'une réponse vigoureuse et unie », a affirmé Josep Borrell. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est également dit préoccupé par les fuites sur les deux gazoducs. Il rencontrera mercredi le ministre danois de la Défense Morten Bødskov pour être informé de la situation, a annoncé l'Alliance.

Les dommages causés aux deux gazoducs Nord Stream ont été constatés le jour de l'inauguration d'un gazoduc entre la Norvège et la Pologne, le Baltic Pipe, d'une capacité de 10 milliards de m3 de gaz par an, construit pour réduire la dépendance des Européens au gaz russe.

Nord Stream 2, achevé en 2021, était destiné à doubler la capacité d'importation de gaz russe en Allemagne. Sa mise en service a été suspendue en représailles à l'invasion de l'Ukraine. Quant à Nord Stream 1, Gazprom a progressivement réduit les volumes de gaz livrés jusqu'à la fermeture complète du gazoduc fin août, accusant les sanctions occidentales d'avoir retardé les réparations nécessaires de l'installation.

Dans ce contexte, la Norvège, désormais principal fournisseur de gaz de l'Europe, a décidé de renforcer la sécurité autour de ses installations pétrolières. La Norvège est reliée au Vieux continent par un vaste ensemble de gazoducs que les experts considèrent comme vulnérables à des risques de sabotage. Dans son communiqué, le ministre norvégien de l'Energie a ainsi annoncé « renforcer la préparation aux situations d'urgence en ce qui concerne les infrastructures et les installations à terre et en mer sur le plateau continental norvégien ». Oslo évoque aussi « une activité accrue de drones » et assure qu'une enquête est en cours

Le Kremlin se dit « extrêmement préoccupé », l'Ukraine accuse les Russes

Mardi, les réactions internationales, sur fond de guerre en Ukraine se sont multipliées. Le Kremlin s'est dit « extrêmement préoccupé », estimant qu'il ne fallait exclure « aucune hypothèse, dont le sabotage ». A Kiev, le conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak a dénoncé « une attaque terroriste planifiée » par Moscou, sans avancer de preuves.

Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a également suggéré une implication russe. « Nous voyons clairement que c'est un acte de sabotage, qui marque probablement la prochaine étape de l'escalade de la situation en Ukraine », a-t-il déclaré alors qu'il inaugurait justement mardi un gazoduc reliant la Norvège à la Pologne.

D'autres chefs d'Etat sont restés plus prudents sur la thèse du sabotage : « Nous n'excluons aucun scénario, mais nous n'allons pas spéculer sur les mobiles ni les acteurs pouvant être impliqués », a expliqué la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde. La Première ministre danoise est dans le même état d'esprit : « Il n'y a pas encore d'information nous disant quelque chose sur les responsables ». Côté américain, Washington s'est refusé à « confirmer » un acte de sabotage.

L'exploitant des pipelines, le consortium Nord Stream, a reconnu « qu'un incident durant lequel trois tuyaux éprouvent simultanément des difficultés le même jour n'est pas ordinaire ». Le Danemark a dépêché sur place deux navires militaires accompagnés d'hélicoptères, et a placé en état d'alerte orange ses infrastructures énergétiques, le deuxième niveau de vigilance le plus élevé. « Les fuites de gazoducs sont extrêmement rares et nous voyons donc une raison d'augmenter le niveau de vigilance » après les incidents des 24 dernières heures, a expliqué le directeur de l'Agence danoise de l'énergie, Kristoffer Böttzauw.

Impact environnemental des fuites limité

L'impact environnemental direct causé par ces fuites devrait être limité, même si le gaz naturel non brûlé a un puissant effet de serre. Toutefois, Sasha Müller-Kraenner, qui travaille pour l'ONG environnementale allemande DUH, est bien plus pessimiste. Elle estime que les fuites vont « libérer plusieurs millions de tonnes d'équivalent CO2 ».

Or, le gaz libéré, du méthane, générera des « conséquences dramatiques » en matière de réchauffement climatique. Pour la faune et la flore maritimes, en revanche, les conséquences sont limitées. « Le méthane ne se dissout pas non plus dans l'eau, il n'y a donc heureusement rien à craindre », affirme, en France, le ministère de l'Environnement.

(avec AFP)