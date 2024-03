Intelligence artificielle : soupçonné d'espionnage, un ingénieur chinois de Google a été arrêté

De quoi raviver les tensions entre la Chine et les Etats-Unis. ChiLinwei Ding, alias Leon Ding, 38 ans, ingénieur chinois employé par Google, a été arrêté mercredi à Newark, en Californie sur fond de soupçon d'espionnage au profit d'entreprises chinoises.

« Nous avons rendu publiques des poursuites contre un ressortissant chinois pour avoir volé à Google des secrets industriels liés à l'intelligence artificielle », a déclaré le ministre américain de la Justice Mark Garland lors d'une réunion de l'Association américaine du barreau des avocats (ABA) à San Francisco. Ces actes ont été commis « alors qu'il travaillait pour deux entreprises basées en République populaire de Chine » à l'insu de Google, a souligné le ministre. « Le ministère de la Justice ne tolérera pas le vol de nos secrets industriels dans le domaine de l'intelligence artificielle », a-t-il ajouté.

Plus de 500 fichiers clandestinement téléchargés

Selon l'acte d'accusation émis mardi, Linwei Ding, engagé par l'entreprise américaine en 2019, est poursuivi pour avoir téléchargé clandestinement de mai 2022 à mai 2023 plus de 500 fichiers portant sur les recherches de Google dans le domaine de l'intelligence artificielle. « Nous avons des règles strictes pour empêcher le vol de nos informations commerciales confidentielles et de nos secrets industriels. Après enquête, nous avons découvert que cet employé avait volé de nombreux documents, et nous avons rapidement signalé cette affaire aux autorités judiciaires », a expliqué à l'AFP un porte-parole de Google, José Castaneda.

Lire aussiChine : un ressortissant britannique condamné à cinq ans de prison pour espionnage

En juin 2022, Linwei Ding a été approché par une startup chinoise qui lui a proposé un poste de chef de la technologie. Il a par la suite fondé en Chine sa propre startup en mai 2023, selon l'acte d'accusation.

« Ces inculpations sont le dernier exemple des extrémités jusqu'où les subordonnés d'entreprises basées en République populaire de Chine sont prêts à aller pour voler les inventions américaines », a affirmé le directeur de la police fédérale américaine (FBI), Christopher Wray, cité dans le communiqué. « Le vol de technologies innovantes et de secrets industriels aux entreprises américaines peut coûter des emplois et avoir des conséquences dévastatrices sur l'économie et la sécurité nationale » des Etats-Unis, a-t-il poursuivi.

L'ingénieur informatique est visé par quatre chefs d'accusation de vol de secrets industriels, passible chacun d'une peine maximale de dix ans de prison et de 250.000 dollars d'amende, indique le ministère de la Justice.

Une loi contre TikTok

Une affaire qui devrait conforter une vingtaine d'élus américains à la Chambre des représentants, républicains comme démocrates, qui ont annoncé mercredi leur volonté de faire voter une loi interdisant TikTok aux Etats-Unis, à moins que le réseau social ne coupe ses liens avec sa maison-mère, ByteDance et plus largement avec la Chine. TikTok est, en effet, depuis plusieurs mois dans le collimateur des autorités américaines, de nombreux responsables estimant que la plateforme de vidéos courtes et divertissantes permet à Pékin d'espionner et de manipuler ses 150 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis. L'entreprise a toujours nié ces accusations.

« Nous implorons ByteDance de vendre TikTok afin que les utilisateurs américains continuent de profiter » de l'application. Mais les élus souhaitent également que ces derniers « disent à ByteDance de vendre la plateforme », a souligné l'élu démocrate Raja Krishnamoorthi.

La Maison Blanche a qualifié cette proposition de loi « d'intéressante, une mesure bienvenue pour faire face à la menace ». Plusieurs États et le gouvernement fédéral ont interdit l'utilisation de l'application sur les appareils officiels du gouvernement, invoquant des risques pour la sécurité nationale.

Lire aussiTikTok France : les craintes du Sénat ont eu raison de la présidente chinoise

Etats-Unis et Chine semblent désireux de renouer le dialogue

Reste que Chinois et Américains cherchent à améliorer leur relation qui s'était envenimée en février suite au survol des Etats-Unis par un ballon chinois. Les deux pays semblent désireux de renouer le dialogue, avec l'envoi l'an dernier par Washington de plusieurs hauts responsables à Pékin et une rencontre en novembre entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping en Californie.

Interrogé au sujet de la présidentielle américaine qui se tiendra en novembre 2024, le porte-parole de la session annuelle du Parlement chinois a d'ailleurs déclaré lundi ne pas estimer que « les élections américaines [soient] une question intérieure aux Etats-Unis. Nous ne prenons pas position là-dessus ».

Mais il a ajouté que « quelle que soit la personne élue, nous espérons qu'elle puisse travailler avec la Chine à trouver des terrains d'entente et à promouvoir des relations sino-américaines stables, saines et durables ». « La stabilisation et l'amélioration des relations entre la Chine et les Etats-Unis est quelque chose que tout le monde suit de près et appelle de ses vœux », a-t-il encore indiqué.

(Avec AFP)