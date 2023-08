Espionnage : la Chine accuse un de ses ressortissants d'avoir transmis des « informations secrètes » à un agent de la CIA

Qui est Zeng ? Serait-il un espion à la solde de la CIA ? C'est du moins ce que pense la Chine qui a déclaré, ce vendredi, avoir récemment découvert « une affaire d'espionnage » au profit de l'Agence centrale de renseignement américaine. Elle impliquerait un ressortissant chinois du nom de Zeng.

Âgé de 52 ans, il aurait été envoyé en Italie pour y faire ses études. Il s'y serait lié d'amitié avec un agent de la CIA en poste à l'ambassade des Etats-Unis à Rome se retrouvant lors de dîners, sorties et opéras. L'agent l'aurait convaincu de fournir des « informations sensibles sur l'armée » chinoise en échange d'une « énorme compensation » et d'une aide pour que lui et sa famille puissent s'installer aux États-Unis, raconte un communiqué du ministère de la Sécurité de l'État de Pékin.

Zeng aurait alors signé un contrat avec la partie américaine et reçu une formation avant de retourner en Chine pour y mener des activités d'espionnage. Or, dans son pays d'origine, Zeng occupait un poste important au sein d'un groupe militaro-industriel lui donnant accès à des informations classifiées, explique le China Daily, un média chinois. À son retour, il « a secrètement rencontré le personnel de la CIA à plusieurs reprises, fournissant une quantité importante de renseignements sensibles et recevant des fonds d'espionnage », ajoute-t-il.

« Après une enquête minutieuse, l'autorité de sécurité de l'État a obtenu des preuves des activités d'espionnage de Zeng et, conformément à la loi, a pris des mesures coercitives à son encontre afin de parer le préjudice en temps opportun », a ainsi déclaré le ministère. Aucun détail sur la sanction infligée à Zeng n'a toutefois été rendu public.

Deux marins américains soupçonnés d'espionnage au profit de la Chine

Une affaire qui a rapidement fait l'objet d'une grande attention en Chine et s'est retrouvée en tête des sujets les plus consultés et commentés sur le site de médias sociaux chinois Weibo, ce vendredi matin. Elle survient surtout une semaine après l'arrestation de deux marins de la marine américaine en Californie pour avoir prétendument fourni des informations militaires américaines sensibles à des officiers du renseignement chinois, rappelle CNN. Le premier, Jinchao Wei, a été arrêté le 2 août alors qu'il arrivait pour travailler à la base navale de San Diego, raconte la chaîne américaine qui cite un communiqué du procureur américain du district sud de la Californie. Le second, Wenheng Zhao, a, lui, été arrêté alors qu'il travaillait à la base navale du comté de Ventura à Port Hueneme en Californie.

« Les accusations démontrent la détermination (de la République populaire de Chine) à obtenir des informations essentielles à notre défense nationale par tous les moyens, afin qu'elles puissent être utilisées à leur avantage », a ainsi déclaré Matt Olson, procureur général adjoint du ministère de la Justice pour la sécurité nationale.

Selon les procureurs, Jinchao Wei aurait noué une relation avec un officier du renseignement chinois à partir de février 2022. D'après l'acte d'accusation, dans le cadre d'un arrangement présumé entre les deux, Jinchao Wei aurait envoyé des photos et des vidéos du navire américain, Essex, et d'autres navires de la marine à l'officier chinois ainsi que des dizaines de manuels techniques et mécaniques relatifs à la disposition des navires et aux systèmes d'armes. En retour, Wei aurait reçu des milliers de dollars, explique encore CNN.

Wenheng Zao aurait, lui, fourni des informations militaires américaines sensibles - y compris des plans opérationnels pour un exercice militaire majeur dans l'Indo-Pacifique - à une personne se faisant passer pour un chercheur en économie maritime. Celui-ci était en réalité un officier du renseignement chinois, entre août 2021 et mai 2023. Il aurait lui aussi reçu une compensation financière en échange.

Pékin renforce sa loi anti-espionnage

Ces événements sont intervenus alors que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine s'exacerbent et que leurs relations continuent de se dégrader. D'autant que Pékin a revu sa loi anti-espionnage. Le fait de « s'appuyer sur des organisations d'espionnage et leurs agents » ainsi que l'obtention non autorisée de « documents, données, matériaux et articles liés à la sécurité et aux intérêts nationaux » peuvent constituer un délit d'espionnage.

Or, ces changements « ont suscité des inquiétudes légitimes quant à la conduite de certaines activités commerciales de routine, qui risquent désormais d'être considérées comme de l'espionnage », a écrit Craig Allen, président de la Chambre de commerce sino-américaine, dans un récent post de blog. « La confiance dans le marché chinois souffrira davantage si la loi est appliquée fréquemment et sans lien clair, étroit et direct avec les activités universellement reconnues comme de l'espionnage », a-t-il ajouté.

(Avec AFP)