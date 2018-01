L'OIT s'inquiète du vieillissement des travailleurs

Dans son dernier rapport consacré à l'emploi et aux questions sociales dans le monde, l'Organisation internationale du travail (OIT) s'alarme du vieillissement de la population mondiale et de son impact sur l'économie. Malgré l'amélioration de la conjoncture économique, l'évolution démographique représente un véritable défi pour garantir une reprise durable de l'économie.

| Lire aussi : Économie mondiale : la reprise est-elle durable ?

Augmentation de l'espérance de vie

Les chercheurs expliquent qu'en raison de l'augmentation de l'espérance de vie et de la baisse des taux de natalité, la croissance démographique "s'est considérablement ralentie et cette trajectoire devrait se poursuivre au cours des prochaines décennies". Une des conséquences immédiates de ce ralentissement est que la croissance de la population active mondiale ne devrait pas permettre de compenser l'augmentation rapide du nombre de retraités, ce qui devrait exercer "une pression sur le système des retraites comme sur le marché du travail dans son ensemble". L'OIT estime que dans les pays développés, il y aura près de cinq personnes âgées de 65 ans et + pour 10 personnes actives, contre 3,5 en 2017.

En parallèle, le vieillissement de la population devrait entraîner une hausse de l'âge moyen des actifs, "ce qui mettra à rude épreuve la capacité des travailleurs de suivre le rythme de l'innovation et des changements structurels sur le marché du travail". Selon les prévisionnistes, l'âge moyen de la population active devrait passer de près de 40 ans en 2017 à 41 ans en 2030, avec une hausse nettement plus rapide en Europe et en Asie de l'Est, notamment en Chine.

| Lire aussi : La Chine confrontée au vieillissement de sa population

D'autres difficultés devraient se présenter selon les auteurs du rapport. Pour le directeur par intérim du Département de la recherche de l'OIT, Sangheon Lee :

"Outre le défi qu'un nombre grandissant de retraités représente pour les systèmes de retraite, une main-d'œuvre de plus en plus vieillissante est aussi susceptible d'avoir un impact direct sur les marchés du travail. Le vieillissement pourrait affaiblir la productivité et ralentir les ajustements du marché du travail suite aux chocs économiques."

Le risque de paupérisation des personnes âgées est également mis en exergue dans le document. "La pauvreté des personnes âgées est sans doute intrinsèquement liée aux inégalités existantes sur le marché du travail, puisque les travailleurs ayant des conditions de travail et des revenus inférieurs ont moins accès à un régime d'épargne-retraite et ont moins les moyens de cotiser." L'institution internationale recommande donc de favoriser l'employabilité des travailleurs âgés grâce à l'apprentissage tout au long de la vie. Des actions ciblées doivent également être menées pour encourager la participation des travailleurs âgés aux programmes de formation et d'amélioration des compétences. Cela devrait "contribuer à réduire le risque d'éloignement du marché du travail et de retraite anticipée".

Un chômage relativement stable

Pour 2018, les chercheurs de l'organisme international estiment que le chômage devrait légèrement baisser pour s'établir à 5,5% en 2018 contre 5,6% en 2017. Mais ils restent prudents sur l'avenir de l'emploi au niveau mondial. "Avec l'arrivée d'un nombre croissant de personnes sur le marché du travail, le nombre total de chômeurs devrait rester stable en 2018, au-dessus de 192 millions. En 2019, le taux de chômage mondial devrait rester pratiquement inchangé, alors que le nombre de chômeurs devrait augmenter de 1,3 million."

(Les données ont été harmonisées et peuvent différer de celles déclarées à l'échelle nationale. Les données pour 1991-2017 sont des estimations tandis que celles pour 2018-2019 sont des projections.)

En ce qui concerne la France, les économistes de l'OIT se révèlent également prudents. Contrairement à l'Insee, ils prévoient une stabilisation du chômage (9,7%) pour la fin de l'année 2018 puis une baisse pour 2019 (9,4%).

| Lire aussi l'interview de l'économiste de Natixis, Véronique Janod : « Le chômage devrait peu reculer en 2018 »

Une hausse de l'emploi vulnérable

Les économistes prévoient également que le nombre de travailleurs dans des formes d'emploi vulnérable (travailleurs pour leur propre compte et travailleurs familiaux collaborant à l'économie familiale) devrait s'accroître dans les années à venir.

"On estime qu'environ 42% des travailleurs dans le monde (soit 1,4 milliard) occupent des emplois vulnérables en 2017, et cette proportion devrait rester particulièrement élevée dans les pays en développement et les pays émergents, dépassant 76% et 46%, respectivement. Fait inquiétant, les projections actuelles indiquent que [...] le nombre de personnes occupant des emplois vulnérables augmenterait de 17 millions par an en 2018 et 2019."

| Lire aussi : L'Insee révise à la hausse sa prévision de croissance pour 2018

Le long ralentissement de la pauvreté au travail

Malgré une hausse de l'emploi vulnérable, le rapport signale que la pauvreté au travail continue de reculer dans les pays émergents, où le nombre de personnes se trouvant dans l'extrême pauvreté au travail devrait atteindre 176 millions en 2018, soit 7,2 % de l'ensemble des personnes employées. Pour Stefan Kühn, économiste à l'OIT et principal auteur du rapport :

"La réduction de la pauvreté au travail n'avance pas suffisamment vite pour compenser l'expansion de la population active [dans les pays développés]. Le nombre de travailleurs vivant dans l'extrême pauvreté devrait rester obstinément au-delà des 114 millions pour les années à venir, touchant 40% de l'ensemble des travailleurs en 2018."

Des variations contrastées

Les tendances enregistrées dans le monde en matière d'emploi présentent des évolutions divergentes en fonction des niveaux de développement :

Les pays développées devraient connaître leur sixième année consécutive de baisse du chômage. Il devrait tomber à 5,5% en 2018, soit le taux le plus bas enregistré depuis 2007. "Pourtant, de nombreux pays continuent de faire état de taux élevés de sous-utilisation de la main-d'œuvre, avec une forte proportion de travailleurs découragés et une incidence croissante d'emploi à temps partiel contraint."

Dans les pays émergents, le chômage a connu une hausse significative entre 2014 et 2017, "sous l'effet de forts ralentissements économiques, en partie dus à la chute des prix des matières premières dans bon nombre de grandes économies, comme le Brésil et la Fédération de Russie".

Dans les économies développées, le nombre de chômeurs devrait augmenter "d'un demi-million par an en 2018 et 2019, le taux de chômage restant aux alentours de 5,3%. Toutefois, la persistance d'emplois de qualité médiocre et la pauvreté des travailleurs restent les principaux problèmes de nombreux pays en développement et émergents".

Des inégalités persistantes

Plusieurs inégalités ont été mises en exergue dans le document de l'OIT. Parmi elles, figurent les écarts entre les femmes et les hommes, qui sont à cet égard, "particulièrement préoccupants".

En moyenne, les femmes sont moins susceptibles de participer au marché du travail, les inégalités mondiales entre les sexes dépassant les 26 points de pourcentage, et ont moins de chances de trouver un emploi lorsqu'elles y participent.

Le chômage des jeunes est également pointé dans le rapport. Selon les experts, les jeunes sont beaucoup moins susceptibles d'avoir un emploi que les adultes, "le taux mondial de chômage des jeunes étant trois fois plus élevé (13%) que celui des adultes (4,3%)".

| Lire aussi : Emploi : les inégalités femmes-hommes persistent en Europe