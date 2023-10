L'Ukraine veut de nouvelles batteries anti-aériennes avant l'hiver

Le temps presse selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a affirmé mercredi que son pays faisait « tout » pour recevoir des Occidentaux de nouveaux systèmes de défense antiaériens avant que n'arrive l'hiver, et ainsi être en mesure de faire face à une possible campagne de bombardements massifs russes.

« Nous faisons tout pour fournir à l'Ukraine davantage de systèmes de défense antiaérienne avant l'hiver. Et maintenant, nous attendons certaines décisions de nos partenaires », a déclaré Volodymyr Zelensky dans son adresse en vidéo du soir publiéev ce mardi sur les réseaux sociaux.

Le dirigeant de Kiev a également appelé à « effectuer dès que possible » des travaux nécessaires pour assurer la protection et la reconstruction des infrastructures essentielles des villes ukrainiennes. A l'hiver 2022, la Russie a mené une intense campagne de bombardements massifs des infrastructures ukrainiennes, notamment énergétiques et électriques, plongeant ainsi des millions de personnes dans le froid et dans le noir pendant des heures voire des jours.

Kiev déjà équipé en batteries Patriot

Les Occidentaux ont déjà donné à l'Ukraine des systèmes antiaériens, notamment les puissantes batteries américaines Patriot. Mais ces défenses ne permettent pas toujours d'intercepter tous les drones et missiles russes qui pénètrent dans le ciel ukrainien. En réponse, l'Ukraine lance en parallèle ses propres frappes aux drones et des bombardements, qui sont devenus quasi quotidiens, sur des cibles du territoire russe.

L'Ukraine a ainsi revendiqué mercredi la destruction d'un système antiaérien moderne S-400 sur le territoire russe. Une source des services de sécurité ukrainiens, le SBU, a assuré à l'AFP que Kiev avait attaqué avec des drones ce système dans la région russe frontalière de Belgorod, régulièrement visée par les Ukrainiens. « La raison des explosions nocturnes dans la région de Belgorod est connue : le SBU a attaqué un système antiaérien S-400 », a indiqué cette source sous couvert d'anonymat.

En septembre, le SBU avait déjà revendiqué des frappes sur un premier système S-400 en Crimée, une péninsule annexée par Moscou en 2014. Le ministère russe de la Défense a lui annoncé avoir intercepté au cours de la nuit 31 drones ukrainiens au-dessus des régions de Belgorod, de Briansk et de Koursk, toutes frontalières de l'Ukraine, sans mentionner d'éventuels blessés ou dégâts.

(Avec AFP)