La Corée du Nord annule son premier vol commercial vers l'étranger depuis 2020

Annulation de dernière minute. Ce lundi matin, un vol Air Koryo, initialement attendu à Pékin à 09h50 (01h50 GMT), a subitement été annoncé comme « annulé » après deux heures de retard. Plusieurs médias guettaient l'arrivée de ce vol qui aurait été pour la Corée du Nord sa toute première liaison commerciale avec l'étranger depuis 2020.

Air Koryo n'a donné aucune explication pour cette annulation, a indiqué l'aéroport Pékin-capitale. La compagnie n'a pu être jointe dans l'immédiat, tandis que ses bureaux dans le centre de Pékin étaient fermés. Selon un employé de l'immeuble où se trouve Air Koryo, le personnel ne s'y rendait que de manière irrégulière.

En 2020, la Corée du Nord a été le premier pays à boucler ses frontières, au moment où en Chine voisine étaient recensés les premiers cas d'un virus qui allait causer la pandémie de Covid-19. Pyongyang, la capitale du pays, maintient depuis ses frontières fermées, hormis de rares exceptions.

Des signes d'une réouverture potentielle

Depuis quelques semaines, les signes d'une possible réouverture des frontières nord-coréennes se multiplient, après trois ans d'isolement à cause de la pandémie de Covid-19.

Le mois dernier, des responsables russes et chinois ont assisté à un défilé militaire à Pyongyang, premiers étrangers à pouvoir se rendre en Corée du Nord depuis plusieurs années. Debout entre le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le membre du Bureau politique du Parti communiste chinois Li Hongzhong, Kim Jong Un a supervisé un défilé militaire, présentant de nouveaux drones et missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) à capacité nucléaire, ont rapporté fin juillet les médias d'Etat.

Par ailleurs, la Corée du Nord a envoyé depuis la Chine la semaine dernière des athlètes à une compétition de taekwondo au Kazakhstan. Aucun athlète représentant la Corée du Nord n'a été vu à une compétition à l'étranger depuis le début de la pandémie.

« Il y a des signes pour une réouverture des frontières par la Corée du Nord », a commenté à Séoul pour l'AFP le ministère sud-coréen de l'Unification. « Mais il est encore difficile (à ce stade) de déterminer si la réouverture sera totale ou progressive et limitée. »

La Chine donne son autorisation pour la reprise des vols commerciaux avec la Corée du Nord

De son côté, la Chine a indiqué ce lundi avoir donné son feu vert à la reprise des liaisons aériennes avec la Corée du Nord, interrompues depuis 2020.

« La partie chinoise a approuvé les plans de vols de la compagnie nord-coréenne Air Koryo pour les liaisons Pyongyang-Pékin et Pékin-Pyongyang », a déclaré Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise.

