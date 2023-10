La France donne son accord pour livrer du matériel militaire à l'Arménie

En visite à Erevan, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a confirmé mardi que Paris avait « donné son accord » pour livrer du matériel militaire à l'Arménie, qui souhaite se protéger de son voisin azerbaïdjanais. « La France a donné son accord à la conclusion de contrats futurs forgés avec l'Arménie qui permettront la livraison de matériel militaire à l'Arménie pour qu'elle puisse assurer sa défense », a déclaré Catherine Colonna lors d'une conférence de presse à Erevan.

Lire aussiLes importations de gaz d'Azerbaïdjan bondissent en Europe

Catherine Colonna n'a pas donné de détails sur la nature de l'armement qui sera fourni aux Arméniens, se contentant d'assurer que Paris agirait « dans ce domaine avec esprit de responsabilité de part et d'autre et sans aucun esprit d'escalade ».

La cheffe de la diplomatie a toutefois rappelé que l'Azerbaïdjan, aidé par sa rente pétrolière et le soutien de son puissant voisin turc, n'avait « eu de cesse de s'armer pour entreprendre des actions ». L'Azerbaïdjan a ainsi remporté en septembre une victoire éclair sur les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh, qu'Erevan a renoncé à aider par crainte d'une nouvelle guerre avec son voisin.

Inquiétude française

Le président français Emmanuel Macron et Catherine Colonna ont exprimé à plusieurs reprises ces derniers jours leur inquiétude pour les plus de 100.000 personnes du Haut-Karabakh ayant trouvé refuge en Arménie. Les dirigeants français s'inquiètent également d'une possible offensive militaire de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie.

Après avoir été victorieuse d'une première guerre dans les années 1990 à la chute de l'URSS, l'Arménien a ensuite été vaincue à l'automne 2020 dans un deuxième conflit avec l'Azerbaïdjan. Traditionnellement alliée de la Russie, l'Arménie s'arme habituellement à Moscou. Les troupes russes disposent d'une base militaire sur place, ainsi que d'un contingent au Haut-Karabakh. Mais la guerre en Ukraine réoriente les priorités de la Russie et les relations entre Moscou et Erevan traversent une période de tensions.

Paris attire l'attention de Washington et de ses alliés

L'Arménie est donc à la recherche de nouveaux partenaires en Occident, pour la soutenir militairement. Selon une source diplomatique, la ministre française Catherine Colonna a également évoqué mardi dans un entretien téléphonique - initialement prévu pour discuter de l'Ukraine - avec le président américain Joe Biden et plusieurs alliés occidentaux la nécessité de « conforter l'Arménie ». La ministre française « a appelé à tenir compte aussi de ce qu'il se passe dans le Caucase », au-delà de la seule Ukraine, a aussi précisé cette source diplomatique.

Lire aussiSoutenir l'Arménie, pas la diffamer

En réponse, la Maison Blanche dit être « consciente qu'une vaste majorité, (...) presque la totalité des Arméniens étaient partis » du Haut-Karabakh, a déclaré mardi John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. « Pour l'heure, nous sommes très concentrés sur la situation humanitaire ».