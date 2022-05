Le chômage s'envole en Chine et se rapproche de son niveau historique

Le Covid sape la consommation et propulse le chômage à un niveau déjà atteint en 2020, au plus fort de la pandémie. Alors que le redémarrage devait être fulgurant, la crainte de confinements et les fermetures de commerces non essentiels ainsi que des lieux publics fragilisent l'activité. En conséquence, les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi.