Le Royaume-Uni a évité la récession en 2022, l'économie reste sous pression

Le Royaume-Uni a bien évité la récession en 2022 grâce à la progression au quatrième trimestre de 0,1% du PIB. Au troisième trimestre, il avait reculé de 0,1%, un chiffre là aussi révisé en légère hausse (-0,2% précédemment).

La définition généralement admise de la récession est de deux trimestres consécutifs de contraction.

« L'économie a un peu mieux fonctionné dans la dernière moitié de l'année dernière que ce qui était précédemment estimée », tirée en particulier par une meilleure performance des secteurs « des télécommunications, de la construction et de l'industrie manufacturière », a indiqué sur Twitter Darren Morgan, directeur des statistiques économiques de l'ONS.

Une croissance de 0,3% en janvier

« Les ménages ont davantage épargné au dernier trimestre, leurs finances étant dopées par le programme gouvernemental d'aide aux factures énergétiques », a-t-il ajouté. Le Royaume-Uni a par ailleurs connu une croissance de 0,3% en janvier, plus que prévu, selon des données de l'ONS publiées début mars.

L'économie britannique est cependant toujours sous pression. Les craintes de récession ne sont pas dissipées pour cette année, dans un pays confronté à une sévère crise du coût de la vie, avec une inflation à plus de 10% depuis des mois - et qui a rebondi à 14,4% sur un an en février. « Les prix de l'alcool en hausse dans les pubs et restaurants » ont largement contribué à ce rebond surprise tout comme « l'alimentation et les boissons non alcoolisées, qui ont grimpé au rythme le plus rapide depuis plus de 45 ans », a expliqué Grant Fitzner, économiste de l'Office national des statistiques (ONS).

Le pays devrait aussi éviter la récession en 2023

L'office fait notamment valoir que les pénuries récentes de légumes, comme les salades ou les poivrons, ont participé à cette augmentation des prix alimentaires, qui atteint 18% dans le pays, frappant particulièrement les Britanniques les plus vulnérables. Les finances du Royaume-Uni ont d'ailleurs été plombées en février par l'impact des aides publiques liées aux factures d'énergie des ménages, qui ont fait s'envoler l'emprunt public.

Le PIB était au quatrième trimestre 0,6% en dessous de ce qu'il était avant l'arrivée du Covid, selon l'ONS, alors que l'économie britannique est la seule du G7 à n'avoir pas encore retrouvé son niveau pré-pandémie. Néanmoins, selon l'OBR, organisme de prévision budgétaire public, le pays devrait échapper à nouveau - de justesse - à la récession technique cette année. Selon cet organisme, l'économie britannique devrait se contracter au total de 0,2% sur l'année à cause d'un trou d'air prévu pour le seul premier trimestre, avant de rebondir sur le reste de l'année mais aussi dans les années qui viennent.

