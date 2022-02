Mettre fin au « capitalisme d'Etat », l'appel d'un oligarque russe face au conflit déclenché par Vladimir Poutine en Ukraine

Il fait parti des voix dissidentes russes qui s'élèvent depuis plusieurs jours suite à la décision de Vladimir Poutine d'engager des « opérations militaires spéciales » en Ukraine depuis le 24 février. Tandis que la pression monte sur la Russie avec de nouvelles sanctions annoncées chaque jour par les alliés de l'Otan, mettant en péril la stabilité de l'économie russe, Oleg Deripaska, un oligarque qui a fait fortune dans l'aluminium, a réclamé lundi la fin du "capitalisme d'Etat" en Russie face à la crise provoquée par les sanctions occidentales.

Il s'agit d'une rare critique du Kremlin qui a mis au pas l'élite économique russe après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine.



"C'est une vraie crise là, et il faut de vrais managers de crise (...) il faut absolument changer de politique économique et mettre fin à tout ce capitalisme d'Etat", a écrit sur Telegram le milliardaire et fondateur du géant de l'aluminium Rusal.