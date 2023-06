Face au réchauffement climatique, Seabex déploie son « appli » anti-sécheresse

Auréolée de son trophée de l'innovation remporté en mars dernier au Salon international de l'agriculture (SIA) à Paris, Seabex espère étendre à la fois la notoriété et le succès commercial de Netirrig. Cette application, développée en partenariat avec la Chambre d'agriculture du Loiret, se positionne comme un outil d'aide à l'irrigation des parcelles agricoles. Grâce à une base de données inventoriant environ 140 espèces et variétés de plantes, Netirrig, embarquée sur la plateforme digitale de Seabex, permet aux exploitants d'adapter précisément les besoins en eau des cultures par rapport aux ressources disponibles dans le sol.

« Jusqu'à présent, les périodes d'irrigation étaient décidées selon des cycles automatiques souvent en vigueur depuis plusieurs années », estime Taher Mestiri, président de Seabex. « Le réchauffement a largement bousculé cette donne souvent immuable. Aujourd'hui l'irrigation dynamique, et non plus passive, est devenue une priorité ». Dans un contexte persistant de périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes en France et en Europe, la solution technologique basée sur l'intelligence artificielle promet une agriculture plus durable et responsable.

Solution économique

Son intérêt est aussi économique en réduisant la consommation d'eau et la hausse de la productivité des exploitations. Résultat, quelques mois après son lancement, Netirrig serait déjà utilisé par quelque 300 agriculteurs du Centre-Val de Loire et dans neuf départements alentours. A partir d'un abonnement de 250 euros par saison, ils peuvent ainsi tracer les différentes parcelles de leur exploitation et piloter directement l'irrigation grâce au logiciel.

Fondée en mars 2020 au sein de l'incubateur orléanais Le LAB'O par Taher Mestiri, Seabex est issue de la société tunisienne IT Grapes, créée au Maghreb par cet entrepreneur sur le même segment de l'irrigation dynamique. « Les dix années d'expérience acquises dans ce pays fortement touché par la sécheresse ont convaincu Bpifrance d'encourager la relocalisation de notre activité dans l'Hexagone via l'inscription de Netirrig au sein du catalogue de la Chambre d'agriculture du Loiret, nous espérons largement gonfler notre portefeuille de clients dès 2024 », précise Taher Mestiri.

Levée de fonds d'un million d'euros

Seabex, qui emploie sept salariés dont les deux associées de Taher Mestiri, Inès Hamida et Amira Cheniour, annonce conjointement une levée de fonds d'un million d'euros qui devrait être achevée dans le courant de l'été prochain. Un fonds anglais, spécialisé dans l'investissement à impact, injecterait 25% de ce montant selon Taher Mestiri. L'objectif du dirigeant est désormais d'accélérer l'implantation de Seabex dans l'Hexagone ainsi que de diversifier et d'étendre le spectre d'activités de la jeune pousse.

Au-delà des exploitants agricoles, la société compte aussi proposer ses solutions digitales aux industriels de l'agroalimentaire et aux coopératives françaises. Il s'agit notamment de leur permettre de mieux maîtriser leur chaine d'approvisionnement en matières premières produites par les agriculteurs. « Nos outils d'irrigation dynamique sont enfin adaptables pour les espaces verts des collectivités », assure Taher Mestiri. Seabex. « Dans ce cadre, une phase d'expérimentation est en cours depuis le second semestre 2022 au sein de la métropole d'Orléans. Le changement climatique impacte également les jardins et les parcs publics dont les communes ont la responsabilité de l'entretien ».

Un marché potentiellement riche pour la startup loirétaine nourrissant de fortes ambitions de développement, y compris à l'international. Seabex, qui dispose d'un ancrage historique en Tunisie, souhaiterait proposer à terme ses solutions d'irrigation dynamique en Afrique sub-saharienne et au Moyen-Orient. D'ici 2027, la société table sur des recettes de l'ordre de 15 millions d'euros et devrait employer environ 25 collaborateurs, selon son dirigeant.