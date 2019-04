Soudan : soutien financier de 3 milliards de dollars de la part de Ryad et Dubaï

Inquiets de l'instabilité au Soudan et de ses conséquences sur leurs intérêts, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont annoncé dimanche un soutien financier commun de 3 milliards de dollars au nouveau régime de Karthoum engagé dans une transition difficile après la destitution du président Omar el-Béchir. Ce soutien prend la forme d'un dépôt de 500 millions de dollars à la Banque centrale soudanaise et d'une somme 2,5 milliards destinée à financer les besoins du peuple soudanais en produits alimentaires, médicaments et produits pétroliers, a indiqué l'agence saoudienne officielle SPA, sans préciser s'il s'agissait de dons ou de prêts.

"Conscient de la nécessité d'aider le peuple soudanais frère (...) et en soutien à la République du Soudan, les deux pays ont décidé de leur apporter conjointement cette aide", a écrit l'agence.

Soutien de la livre soudanaise

Elle a également précisé que le dépôt à la Banque centrale soudanaise était destiné à soutenir la livre soudanaise, à atténuer les pressions qu'elle subit et à stabiliser son taux de change. La valeur de la livre soudanaise s'est fortement renforcée dimanche sur le marché noir, le renversement du président Omar el-Béchir laissant envisager un afflux de dollars dans ce pays confronté depuis plusieurs années à des pénuries de devises étrangères.

Depuis le départ d'Omar el-Béchir le 11 avril, la livre soudanaise (SDG) n'a cessé de se renforcer face au dollar. Dimanche sur les marchés parallèles, elle a bondi face au billet vert, à 45 SDG pour un dollar contre 72 SDG la semaine dernière. Le taux de change officiel est fixé à 47,5 SDG pour un dollar.