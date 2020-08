Tensions gréco-turques : la France renforce sa présence en Méditerranée

La frégate Lafayette et deux avions de chasse Rafale participent à un exercice naval avec la Grèce en Méditerranée orientale, a fait savoir jeudi le ministère des Armées, au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron d'un renforcement de la présence militaire française dans la région.

Cet exercice naval franco-grec intervient dans un contexte de tensions en Méditerranée orientale provoquées par les opérations de prospection sismique d'hydrocarbures lancées par la Turquie dans une zone située entre la Crète et Chypre, une initiative que la Grèce considère comme illégale.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Grèce avait adopté une approche "hostile" dans ce dossier et a appelé Athènes à respecter les droits de la Turquie, en plaidant pour "le dialogue et la négociation".

"La seule voie pour trouver une solution en Méditerranée orientale est celle du dialogue et de la négociation", a-t-il dit.

"Si nous agissons avec bon sens et de façon raisonnable, nous pouvons trouver une solution avantageuse et dans l'intérêt de tous. Nous ne courons pas après des péripéties inutiles et nous ne cherchons pas les tensions." a ajouté le président turc.