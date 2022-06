Ukraine : Jean-Luc Mélenchon «donne raison» à Emmanuel Macron

Une fois n'est pas coutume, Jean-Luc Mélenchon prend la défense d'Emmanuel Macron. Alors que le chef de la diplomatie ukrainienne est sorti de ses gonds samedi après la lecture de l'entretien d'Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale, dans lequel le président français a appelé à ne pas humilier la Russie afin de préserver les canaux diplomatiques, le chef de file de la France Insoumise donne même raison au chef de l'Etat. Jean-Luc Melenchon estime que l'Ukraine devrait s'abstenir de critiquer la France lorsque celle-ci, par la voix d'Emmanuel Macron, appelle à maintenir le dialogue ouvert avec le président russe.

« Je pense que les Ukrainiens ne devraient pas nous parler comme ça, parce que la France arme, la France est présente, la France soutient le peuple ukrainien (...). Donc on mérite mieux que des réparties à la volée », a déclaré le chef de file de La France insoumise mardi au micro de France Inter. « Si le président Macron parle avec Monsieur Poutine, je lui donne raison, parce qu'il ne faut pas laisser cet homme s'enfermer en lui-même », a encore déclaré Jean-Luc Mélenchon. Et d'ajouter : « La naïveté, ce serait de croire qu'en lui parlant, on va le faire évacuer l'Ukraine. Tant qu'il n'a pas évacué l'Ukraine, on ne peut pas discuter normalement avec lui ».

Par ces propos, Jean-Luc Mélenchon répond ainsi au ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui a jugé samedi que la France ferait mieux de « remettre la Russie à sa place », plutôt que de chercher à éviter d'humilier Moscou afin de préserver les canaux diplomatiques. « Les appels à éviter d'humilier la Russie ne peuvent qu'humilier la France ou tout autre pays. Car c'est la Russie qui s'humilie », a réagi sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitro Kouleba. Et d'ajouter : « Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies.»

Macron ne s'est pas (encore) déplacé en Ukraine

Dans un entretien publié vendredi dernier dans la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron a appelé à ne pas humilier la Russie « pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques ». Il a ajouté avoir régulièrement échangé avec Vladimir Poutine depuis le début de la guerre dans l'idée de parvenir à un cessez-le-feu, sans réel succès pour l'instant.

La France a apporté un soutien militaire et financier à l'Ukraine. Elle a notamment envoyé des armes : six canons Caesar qui ont été prélevés sur le stock des forces françaises. Emmanuel Macron a aussi précisé qu'il avait demandé aux industriels d'accélérer la production d'armements. Mais jusqu'à maintenant, le chef de l'Etat ne s'est pas déplacé à Kiev pour afficher ouvertement un soutien politique à l'Ukraine, comme d'autres leaders européens l'ont fait. Il s'agit pourtant d'une demande des ukrainiens. Emmanuel Macron a précisé cependant qu'il ne l'excluait pas. « Je pense, et je lui ai dit (à Vladimir Poutine, ndlr), qu'il a fait une erreur historique et fondamentale pour son peuple, pour lui-même et pour l'Histoire ».

(Avec Reuters)