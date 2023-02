Ukraine : la nouvelle aide américaine inclut des roquettes capables de doubler la portée de la force de frappe de Kiev

33 milliards de dollars en 2022... 3 milliards en janvier... et à nouveau 2 milliards de dollars en ce début février... Les Etats-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine pour l'aider à combattre l'invasion russe. Cette fois-ci, elle inclut notamment « des capacités cruciales de défense aérienne pour aider l'Ukraine à défendre sa population, ainsi que des véhicules d'infanterie blindés », et des munitions pour le système Himars de lance-roquettes, a précisé le Pentagone dans un communiqué.

Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a indiqué à la presse que l'aide comprenait des bombes de petit diamètre lancées depuis le sol et fabriquées par Boeing et Saab, pouvant voler jusqu'à 150 km et donc menacer des positions russes derrière les lignes de front.

Il s'agit donc principalement d'accords passés avec les industriels américains de l'armement. Depuis la confirmation par les Occidentaux d'envoi de chars en Ukraine, tout porte vers une escalade du conflit, portée par l'inflexibilité de la politique d'occupation et d'invasion menée par le Kremlin.

De leurs côtés, la France et l'Italie vont livrer au printemps un système de défense sol-air de moyenne portée MAMBA, pour aider l'Ukraine à « se défendre face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes », a indiqué vendredi le ministère français des Armées.

« La fourniture d'un tel système répond à l'urgence exprimée par Oleksiï Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, à ses homologues français et italiens, de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes par les airs », ajoute le communiqué.

Face à l'invasion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré vendredi que son pays défendrait « aussi longtemps qu'il le pourrait » la ville-clé de Bakhmout (est), en recevant à Kiev, le président du Conseil européen Charles Michel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et d'autres hauts représentants de l'Union européenne.

La lutte contre la corruption endémique en Ukraine

A cette occasion, les dirigeants européens ont salué dans un communiqué les « efforts considérables » fournis par l'Ukraine malgré la guerre, soulignant « les progrès » dans la création d'institutions « indépendantes et efficaces » chargées de lutter contre la corruption qui ronge ce pays.

« Nous avons répété que la mise en place de réformes judiciaires profondes et cohérentes (...) restait essentielle » pour permettre au processus d'intégration d'avancer, ont-ils néanmoins ajouté, sans évoquer de calendrier précis.

« L'Ukraine c'est l'UE, l'UE c'est l'Ukraine », a encore lancé Charles Michel à l'issue du sommet à Kiev, où des sirènes d'alerte ont retenti à deux reprises dans la journée.

Reconstruire l'Ukraine avec les avoirs russes

Aussi, l'UE a dit vendredi vouloir trouver une façon d'utiliser les avoirs russes gelés dans les pays occidentaux pour financer la reconstruction de l'Ukraine, une mesure réclamée par Kiev mais légalement compliquée à mettre en oeuvre.

« L'UE intensifiera (...) ses efforts en vue d'utiliser des avoirs gelés de la Russie pour soutenir la reconstruction de l'Ukraine et à des fins de réparation, conformément au droit européen et au droit international », ont indiqué dans un communiqué le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

ZOOM - L'Allemagne autorise la livraison des chars Leopard 1 Berlin a autorisé ses industriels à livrer à l'Ukraine des chars de combat Leopard 1 qu'ils possèdent en réserve, a indiqué vendredi le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Hebestreit. Ce dernier n'a donné aucun détail sur le nombre de blindés concernés et le calendrier de livraison vers l'Ukraine. Selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, 29 Leopard 1 provenant des stocks des industriels Rheinmetall et Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) pourraient être prochainement livrés aux forces ukrainiennes. Les Leopard 1 sont les prédécesseurs du Leopard 2, blindés tant attendus par Kiev et dont Berlin a accepté fin janvier de fournir 14 exemplaires issus des équipements de l'armée allemande, la Bundeswehr. Depuis 2003, celle-ci n'a plus de Leopard 1, remplacés par les Leopard 2 plus modernes et performants. Comparé au Leopard 2, « notamment dans ses variantes les plus modernes », le Leopard 1 « ne peut absolument pas suivre le rythme », a convenu un porte-parole du ministère allemand de la Défense. La société allemande Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) a indiqué à l'AFP avoir en stock au total 99 blindés de type Leopard 1 A5 qui pourraient être fournis à l'Ukraine. « Ils ne sont actuellement pas tous opérationnels », a précisé la société. « Nous estimons actuellement pouvoir livrer les vingt premiers Leopard 1 A5 après une remise en état qui durerait environ trois mois », a-t-elle dit, ajoutant que le reste suivrait progressivement par la suite. En parallèle, la Norvège a annoncé qu'elle allait acheter 54 nouveaux chars Leopard 2 de nouvelle génération, avec une option sur 18 autres, pour remplacer ses chars du même modèle mais d'un type plus ancien, a indiqué le gouvernement norvégien vendredi. En chantier depuis plusieurs années, cette commande de Leopard 2A7 permettra de renouveler le parc existant de 36 Leopard 2A4 vieillissants, dont certains exemplaires doivent être donnés à l'Ukraine.

