Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin

Covid : l'Europe travaille à une approche sanitaire coordonnée face à l'arrivée des visiteurs chinois

La Commission européenne a convoqué une réunion ce jeudi matin des représentants des ministères de la Santé des Vingt-Sept pour « discuter de possibles mesures pour une approche coordonnée » des Etats de l'UE face à l'explosion des cas de Covid en Chine déclenchée par la fin de la politique « zéro Covid ».

Semi-conducteurs : le taïwanais TSMC lance à son tour la production en masse de puces de 3 nanomètres

Après le sud-coréen Samsung, le groupe taïwanais, leader mondial du secteur des semi-conducteurs, débute la production de ces micropuces, plus puissantes et moins énergivores que les modèles précédents, permettant d'augmenter la performances des batteries.

ExxonMobil conteste devant la justice la taxation de ses « surprofits » en Europe

La major américaine considère que la mesure prise directement par la Commission européenne contrevient au droit des entreprises, et qu'elle va réduire la part de ses futurs investissements. Pour sa part, Bruxelles estime que la mesure imposée aux grands groupes d'énergie pourrait rapporter 25 milliards d'euros, montant qui serait transféré aux ménages et entreprises les plus affectés par les prix élevés de l'énergie.

Smic, timbre ou carburant... Tout ce qui va changer au 1er janvier 2023

Dès le 1er janvier 2023, le Smic augmentera et de nombreux agents publics verront leur salaire revalorisé mais le prix de l'énergie, du pétrole et du gaz en particulier, pèsera sur le pouvoir d'achat.

L'accès à Twitter perturbé la nuit dernière, « ça marche pour moi », répond Elon Musk

L'accès au réseau social Twitter a été perturbé dans la nuit de mercredi à jeudi pour certains utilisateurs qui ne pouvaient pas se connecter à leur propre compte ou ne pouvaient pas consulter certains comptes. Cet accroc technique intervient à un moment sensible pour Twitter, en pleine tourmente depuis son rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars fin octobre.

ARTICLE BONUS - La finance verte a connu en 2022 sa première crise de croissance

