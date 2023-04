Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Impôts, Chine, semaine de 4 jours, LGV Lyon-Turin, SPAC)

Impôts 2023 : coup d'envoi de la période déclarative, tout ce qui change pour les contribuables

La période déclarative de l'impôt sur le revenu démarre ce jeudi 13 avril. Les contribuables peuvent d'ores et déjà remplir leur déclaration de revenus en ligne sur le site impots.gouv.fr. Situation du foyer, crédits et réduction d'impôt... Tour d'horizon des nouveautés qui attendent les contribuables cette année.

Chine : rebond surprise, mais fragile des exportations

Pour la première fois depuis six mois, les exportations de la Chine ont rebondi en mars dans un contexte de reprise de l'activité économique dans le pays. Le risque de récession à l'étranger menace néanmoins la demande en produits chinois.

DEBAT. Pour ou contre : faut-il passer à la semaine de quatre jours ? (Mélanie Tisserand-Berger face à François Asselin)

Hier inenvisageable, l'idée de travailler quatre jours au lieu de cinq fait son chemin en entreprise. Certains patrons l'expérimentent déjà, quand d'autres se montrent plus réservés. Faut-il passer à la semaine de quatre jours ? C'est le débat de la semaine entre Mélanie Tisserand-Berger, présidente du Centre des jeunes dirigeants (CJD), et François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

LGV Lyon-Turin : des parlementaires demandent à Macron un coup d'accélérateur

Soixante parlementaires de tous bords ont lancé un appel mercredi au président de la République pour qu'il mette en œuvre une accélération de la construction des voies d'accès au tunnel ferroviaire reliant Lyon à Turin. Le projet est pour l'instant au point mort alors que le tunnel doit être livré en 2032.

SPAC : « Il y a une vraie perte de confiance des investisseurs » (Pierre Troussel, Société Générale)

Alors que la Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Pegasus créée par Bernard Arnault et Tikehau Capital, sera liquidée en juillet 2023, Pierre Troussel, coresponsable des marchés de capitaux actions France, Belgique et Luxembourg à la Société Générale, spécialiste des levées de fonds, estime qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Loin de là. L'échec du plus gros SPAC européen révèle, en réalité, la perte d'intérêt et de crédibilité dont souffrent ces véhicules d'investissement depuis leur engouement fulgurant en 2021.

