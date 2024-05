Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Nouvelle-Calédonie, Poutine, logement, audiovisuel, médecins libéraux)

Nouvelle-Calédonie : l'Etat déploie l'armée pour sécuriser les ports et les aéroports

Le Premier ministre a annoncé ce mercredi le déploiement de militaires « pour sécuriser » les ports et l'aéroport de Nouvelle-Calédonie, confrontée à une vague de violences, ainsi que l'interdiction du réseau social TikTok. Selon le haut-commissaire de ce territoire d'outre-mer, si la nuit de mercredi à jeudi a été moins « violente », les affrontements ont tout de même été « très importants ».

A Pékin, Poutine assure que la relation entre son pays et la Chine favorise la « stabilité »

Ce jeudi, le président russe Vladimir Poutine a rencontré à Pékin son homologue Xi Jinping, avec l'espoir de le convaincre d'apporter un soutien plus appuyé à l'effort de guerre russe en Ukraine. Il a assuré que la relation Chine-Russie favorise la stabilité.

Crise du logement : en France, les adultes vivant encore chez leurs parents sont de plus en plus nombreux

Le nombre de jeunes adultes hébergés chez leurs parents, principalement des étudiants, a augmenté de 250.000 entre 2013 et 2020. Ce retour des « Tanguy » sont un des symptômes de la crise du logement, selon une étude de la Fondation Abbé Pierre (FAP) publiée jeudi.

Les tensions montent autour de la fusion de l'audiovisuel public

Ce projet gouvernemental, porté par l'actuelle ministre de la Culture Rachida Dati, entend rassembler sous une même holding France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA. Le but : faire face à la concurrence des grandes plateformes comme Netflix. Mais l'opération suscite une forte opposition des syndicats, dont plusieurs appellent à la grève. La gauche est également remontée contre ce projet, dont le texte doit passer en première lecture à l'Assemblée nationale les 23 et 24 mai prochains.

Médecins libéraux : ultime et cruciale séance de négociations tarifaires entre les syndicats et l'Assurance maladie

Les médecins libéraux et l'Assurance maladie se retrouvent ce jeudi pour 48 heures de négociations tarifaires. Présentées comme la séance conclusive, l'enjeu est crucial : décrocher un accord pour les cinq ans à venir. Mais pour les praticiens, la copie est « loin d'être finalisée ».

