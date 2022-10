Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (Brésil, Chine, céréales ukrainiennes, Elon Musk, Paris Games Week)

Brésil : Lula remporte l'élection présidentielle, Bolsonaro conteste

Lula, élu avec moins de 51% des voix, a été déclaré cette nuit vainqueur du second tour de l'élection présidentielle devant le sortant Jair Bolsonaro. Lors de la campagne, le président de gauche a promis un retour à la croissance économique et aux politiques sociales qui avaient permis, pendant ses deux premiers mandats entre 2003 et 2011, de sortir de la pauvreté plusieurs millions de Brésiliens.

En Chine, l'activité manufacturière se contracte, pénalisée par la stratégie zéro Covid

L'indice de l'activité manufacturière (PMI) est repassé sous les 50 points en octobre, marquant un contraction liée aux restrictions anti-Covid, malgré un rebond de la croissance au troisième trimestre.

Deux cargos chargés de céréales ont finalement quitté lundi les ports ukrainiens

Deux cargos chargés de céréales sur les douze prévus ont réussi à quitter les ports ukrainiens ce lundi, malgré la décision de Moscou de se retirer de l'accord céréalier passé entre les belligérants sous l'égide de l'ONU et de la Turquie. Moscou accuse Kiev d'avoir attaquer sa flotte en Crimée, avec l'aide de Londres.

Elon Musk fait déjà parler de lui sur Twitter quelques jours à peine après son rachat

Le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, a mis en doute l'agression de Paul Pelosi, le mari de la cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, dans un tweet dimanche matin qu'il a finalement supprimé dans l'après-midi. Une première polémique qui donne le ton de l'évolution future du réseau social.

La Paris Games Week, salon du jeu vidéo, attire les plus grand noms du secteur

Le plus grand salon français consacré aux jeux vidéo, après deux années blanches en raison de la pandémie, ouvre ses portes au public mercredi à Paris avec la présence des principaux fabricants de consoles. Microsoft, Sony et Nintendo seront réunis pour la première fois depuis plus de trois ans dans le même salon.

ARTICLE BONUS : Avec trois nouvelles lignes à Lyon, la compagnie Wizz Air renforce ses positions sur le marché européen du low cost

