Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (Credit Suisse, UBS, retraites, banques centrales, Banque de France)

Les bourses asiatiques creusaient lundi leurs pertes, signe que le retour de la « confiance » des investisseurs mondiaux dans le système bancaire était loin d'être gagné, malgré le rachat de Credit Suisse par UBS annoncé la veille dans l'urgence.

Les opposants à la réforme des retraites ont mis à profit le week-end pour exprimer leur colère, dans des rassemblements en régions et à Paris, où la Concorde est désormais interdite aux manifestants. C'est dans ce contexte explosif que les députés vont se prononcer sur des motions de censure qui peuvent faire tomber le gouvernement et enterrer la réforme. Pour les opposants parlementaires, les recours devant le Conseil constitutionnel et le référendum d'initiative partagée resteront les dernières armes institutionnelles si le gouvernement n'est pas renversé.

Les banques centrales des Etats-Unis, de Suisse et d'autres pays se coordonnent pour améliorer l'accès aux liquidités et ainsi rassurer les marchés en pleine crise de confiance dans le système bancaire. Partout dans le monde, les institutions financières tentent de calmer le jeu.

Le rachat de Credit Suisse par UBS est, selon les autorités suisses, la meilleure solution pour regagner la confiance des marchés. Reste que cette opération, longtemps impensable en Suisse tant les deux banques se ressemblent, suscite la colère de certains créanciers. Les détenteurs d'obligations à risque, dites Additionnal Tier 1, vont perdre 16 milliards de francs suisses. Même les actionnaires vont toucher une petite compensation par action, alors qu'ils passent d'ordinaire après dans l'ordre de priorité de remboursement en cas de faillite.

Dans ses dernières prévisions publiées ce lundi, la Banque de France table désormais sur une progression de 0,6% du produit intérieur brut (PIB), contre 0,3% envisagé jusqu'alors. Elle justifie cette révision à la hausse par une inflation moins forte que qu'attendu, et une croissance plus élevée de la demande mondiale.

