Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (aiguilleurs, électricité, JO 2024, BNP Paribas, les femmes de 2023)

Catastrophe aérienne évitée de justesse : l'organisation des temps de repos des aiguilleurs du ciel dans le viseur du BEA

C'est un sujet qui est revenu plusieurs fois sur le devant de la scène depuis plusieurs années, mais cette fois-ci, les turbulences risquent d'être fortes. En travaillant sur un incident grave, à savoir une collision évitée entre un avion de ligne et un appareil de tourisme sur l'aéroport de Bordeaux l'an dernier, le BEA a publié un rapport très salé sur les contrôleurs aériens. Ou plus exactement sur l'organisation parallèle du travail qui leur permet d'adapter leurs horaires, voire de rester chez eux. C'est le système des clairances. Et celui-ci aurait contribué directement à l'incident en question.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Production d'électricité : les exportations de la France s'envolent et atteignent même un nouveau record

La gestionnaire du réseau électrique RTE a annoncé mardi que les capacités d'exportations « réservées » par les marchés ont atteint un plus haut à 18.680 mégawatts (MW) vendredi, battant le record de 2019. Après une année 2022 difficile, la baisse de la consommation et l'augmentation de la production nucléaire ont donc fait repartir les exportations françaises.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Les JO 2024 font flamber les tarifs des hôtels parisiens

Une étude de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, publiée ce mercredi, affirme que les hôtels vont très fortement augmenter leurs tarifs vers la fin du mois de juillet 2024, à l'occasion des Jeux olympiques. Une flambée des prix qui devrait aussi se voir sur les locations Airbnb.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

BNP Paribas impliquée dans une enquête pour « blanchiment aggravé » via une société basée à Chypre

Une enquête pour blanchiment a été ouverte à Paris après le signalement de flux possiblement suspects d'une société chypriote, dont des comptes auraient été hébergés chez une branche de BNP Paribas. Or, dans cette affaire, les recoupements de ces flux illégaux pourraient notamment mener jusqu'à la Russie et le groupe paramilitaire russe Wagner dirigé alors par Evguéni Prigojine, mort en août dans la chute de son avion.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Dirigeantes, astronaute, pâtissière... Retour sur le parcours de 5 femmes qui ont marqué 2023

Cheffe d'entreprise, astronaute, pâtissière... La Tribune a sélectionné cinq Françaises qui ont brillé dans le monde de l'entreprise ou ont fait bouger les lignes de la société, aussi bien en France qu'à l'international. Une liste, bien sûr, non exhaustive.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

_________

ARTICLES BONUS :

Bonne lecture et très bonne journée !