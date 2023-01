Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (Anssi, EDF, ENR, BNP Paribas, Google)

Cyberattaques : le secteur de l'énergie « fait l'objet de toute notre attention », affirme l'Anssi

A l'occasion de son panorama des menaces 2022, l'Anssi, l'agence en charge de la sécurité des systèmes informatiques critiques français, a insisté sur les menaces d'espionnage et de sabotage qui pèsent sur les entreprises françaises. Autrefois concentrées sur les grandes administrations et entreprises, elles visent désormais toute la chaîne de production.

Renationalisation d'EDF : l'Etat temporise face au recours des actionnaires salariés

L'Etat français ne bouclera pas la renationalisation d'EDF avant que la justice ait statué sur un recours des actionnaires salariés de l'entreprise qui contestent le prix de rachat, soit 12 euros par action. Satisfaite, l'association qui les représente, Energie en actions, s'est désistée d'une procédure d'urgence visant à retarder la clôture de l'OPA de l'Etat français pour prendre 100% du capital.

Energies renouvelables : le texte se rapproche du vote final après un accord entre députés et sénateurs

En commission mixte, députés et sénateurs ont trouvé un compromis sur le projet de loi qui doit simplifier le déploiement des énergies renouvelables. D'après le rapport Observ'ER publié hier, la France accuse toujours un fort retard par rapport à ses objectifs et à ses voisins.

Etats-Unis : Google visé par une plainte gouvernementale pour « monopole » sur le marché de la publicité en ligne

Le ministère américain de la Justice a porté plainte mardi contre Google pour « monopole » sur le marché de la publicité. Le groupe récolte plus d'un quart de toutes les dépenses publicitaires numériques et plus de la moitié des recettes publicitaires adossées aux recherches en ligne.

BNP Paribas veut réduire par 5 ses investissements dans l'extraction et la production de pétrole

Alors qu'elle avait jusqu'à jeudi pour répondre à trois ONG, Les Amis de la Terre France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France, qui l'avaient mis en demeure fin octobre en raison de ses financements dans de nouveaux projets pétroliers et gaziers, BNP Paribas a annoncé mardi soir vouloir diviser par cinq ses financements au secteur de l'extraction et de la production de pétrole.

ARTICLE BONUS - Emploi : ces régions qui vont embaucher à tour de bras d'ici 2030

