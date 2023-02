Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (Retraites, Fed, Safran, Orpea, industrie)

Retraites : le gouvernement déplore le choix des nouvelles dates de mobilisation, pendant les vacances

Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a appelé les syndicats à « respecter les Français qui prennent des vacances bien méritées », alors que les deux nouvelles journées de mobilisation annoncées contre la réforme des retraites tombent pendant les vacances scolaires de février. Les syndicats veulent prolonger le mouvement social après le succès des manifestations de ce 31 janvier. Si plus de monde est descendu dans la rue un peu partout en France, le nombre de grévistes a néanmoins reculé dans plusieurs secteurs clés.

Hausse des taux : la Fed va ralentir le rythme

La Réserve fédérale américaine devrait monter pour la huitième fois d'affilée ces taux directeurs ce mercredi. La plupart des analystes s'attendent à un relèvement de 25 points qui amènerait les taux entre 4,50 et 4,75%. Une hausse plus modeste que les précédentes fois puisque l'inflation perd du terrain.

Bruxelles veut faciliter les aides d'Etat à l'industrie européenne pour lutter contre la concurrence américaine et chinoise

Bruxelles va proposer ce mercredi de faciliter les aides d'Etat dans l'UE pour soutenir la transition verte des industriels européens menacés par les subventions américaines de l'administration Biden ou encore la concurrence déloyale venue de Chine. Cette proposition est controversée parmi les Vingt-Sept, même si l'urgence est là : des milliers d'emplois sont en jeu dans la chimie, la sidérurgie et toutes les filières de la transition écologique.

Le gouvernement expérimente en Picardie la semaine de 36 heures en quatre jours pour les fonctionnaires

Les agents de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Ursaff) de Picardie pourront tester pendant un an la semaine de 36 heures en quatre jours, une expérimentation sur le bien-être au travail. Une annonce de Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, qui s'inscrit dans un mouvement déjà amorcé dans toute l'Europe.

Sauvetage d'Orpea : la Caisse des dépôts prend le contrôle

La société de gestion d'Ehpad épinglée dans le livre « Les Fossoyeurs » pour ses mauvaises pratiques va être détenue à 50,2% par la Caisse des dépôts et consignations et ses alliés pour éviter le défaut de paiement. En échange de cette prise de contrôle par un organisme public, la CDC va investir 1,55 milliard d'euros dans l'entreprise.

- Fonds européen de défense : après MBDA, Safran a déposé à son tour un recours

- Géothermie : un plan national pour doper une énergie renouvelable prometteuse, mais sous exploitée

