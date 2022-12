Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (RTE, AF447, bouclier tarifaire, ENR, carburant)

Électricité : la consommation française chute encore (-8,3%)

Les économies d'énergie se sont, de nouveau, intensifiées en France la semaine passée avec un recul de 8,3% par rapport à la semaine précédente, selon le gestionnaire du réseau de transports d'électricité, RTE. Un phénomène qui ne concerne plus seulement les industriels mais aussi les ménages, alors que le scénario de coupures d'électricité cet hiver devient de plus en plus probable. Ce niveau de baisse se rapproche de l'objectif de -10% fixé par par le gouvernement pour passer l'hiver sans encombre.

Catastrophe de l'AF447 : dernières heures décisives au procès d'Air France et d'Airbus

Le procès de l'accident du vol Rio-Paris touche à sa fin. Après neuf semaines de procès, ces dernières heures, marquées par les plaidoiries des parties civiles, sont probablement décisives. En attendant ce mercredi les réquisitions du parquet, restées confidentielles jusqu'ici. Retrouvez le compte-rendu des plaidoiries.

La Normandie dégaine son propre bouclier énergétique

En complément des aides de l'État jugées trop chiches, la Normandie s'apprête à lancer un mécanisme pour aider les entreprises petites et grandes confrontées à la hausse des coûts de l'électricité et du gaz.

Sale temps pour l'éolien et le solaire, la gauche freine... comme LR et le RN

Les Républicains et le Rassemblement national ne sont pas les seuls à faire obstacle aux ambitions du gouvernement en matière de déploiement des énergies renouvelables : alors que le projet de loi censé permettre leur accélération est arrivé lundi à l'Assemblée nationale, les députés Nupes se sont opposés aux dérogations demandées par l'exécutif, au motif que des parcs éoliens et solaires pourraient nuire à la biodiversité. De quoi crisper le syndicat de défense des énergies renouvelables, alors que la France accumule déjà du retard sur ses objectifs.

Carburant : indemnité de 100 euros pour les 10 millions de « travailleurs » les plus modestes

Afin de remplacer la ristourne de 10 centimes encore appliquée à la pompe jusqu'au 31 décembre, Elisabeth Borne a annoncé, ce mercredi, une « indemnité carburant pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail ». La moitié des ménages percevra donc cette nouvelle aide de 100 euros, soit « une remise de l'ordre de 10 centimes par litre », a assuré la Première ministre. Le tout pour un budget d'environ un milliard d'euros.

ARTICLE BONUS - Nucléaire : mais qui va enrichir l'uranium naturel russe de Framatome ?

Bonne lecture et très bonne journée.

