Les 5 INFOS BUSINESS à retenir ce vendredi matin

Au Royaume-Uni, les syndicats suspendent leurs grèves après le décès d'Elizabeth II

Les Britanniques se réveillent en deuil ce vendredi, au lendemain du décès jeudi de la reine Elizabeth II à 96 ans. Alors que depuis quelques semaines, la Grande-Bretagne était confrontée à une vague d'actions syndicales dans différents secteurs, trois syndicats britanniques, représentant les postiers et le personnel des transports, ont annoncé suspendre leurs grèves menées pour les salaires.

Sur la réforme du marché européen de l'électricité, Paris veut aller plus loin que Bruxelles

Les ministres européens de l'énergie se réunissent ce vendredi 9 septembre pour tenter de mettre fin à l'explosion des cours et la France compte bien se faire entendre. La France n'écarte pas l'option d'un plafonnement des prix de l'électricité produite à partir de gaz dans l'Union européenne, à l'image du mécanisme mis en place en Espagne et au Portugal, et compte mettre le sujet sur la table lors de la réunion d'urgence qui va se tenir ce vendredi à Bruxelles. Reste que cette idée ne figure pas parmi les propositions formulées mercredi par l'exécutif bruxellois.

Les banques et les assurances affûtent leurs arguments avant une réunion cruciale à Bercy sur le pouvoir d'achat des ménages

Le ministre de l'économie Bruno Le Maire doit recevoir les associations professionnelles de la banque et de l'assurance les 13 et 19 septembre prochains. Le sujet portera à nouveau sur le pouvoir d'achat et les engagements du secteur financier pour alléger la facture des ménages. France Assureurs a déjà adressé à Bercy une série de propositions en juillet et attend le retour du ministre.

Impôt de production : la suppression de la CVAE pourrait s'étaler sur deux ans

Le gouvernement pourrait étaler sur deux ans la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement destinée à disparaître d'un bloc en 2023 comme s'était engagée Elisabeth Borne lors de son discours de politique générale.

Inflation : la Chine épargnée jusqu'ici par l'envolée des prix

A l'inverse de nombreux autres pays, notamment en Europe et aux Etats-Unis, les prix en Chine restent modérés. En août, l'indice des prix à la consommation (CPI) s'est inscrit en hausse de 2,5% sur un an, soit moins qu'attendu et contre 2,7% le mois précédent, a annoncé ce vendredi le Bureau national des statistiques (BNS).

ARTICLE BONUS : Décès d'Elizabeth II : Charles hérite d'une fortune colossale estimée à 425 millions d'euros