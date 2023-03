Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Lufthansa, nucléaire, Vega-C, agroalimentaire, TikTok)

Avec un résultat d'exploitation ajusté de 1,51 milliard d'euro en 2022, « Lufthansa est de retour »

Lufthansa a enregistré des résultats en ligne avec les attentes. Son bénéfice net est ressorti à 791 millions d'euros l'an dernier, contre une perte de 2,19 milliards d'euros un an plus tôt. Quant au résultat net, il est sensiblement identique aux 728 millions affichés par le concurrent Air France-KLM. « Lufthansa est de retour », avec un « redressement financier sans précédent » opéré en un an, s'est félicité Carsten Spohr, PDG de l'entreprise.

Pour Elisabeth Borne, la relance du nucléaire doit sécuriser « les besoins d'approvisionnement en électricité »

Entendue jeudi par une commission d'enquête de l'Assemblée qui cherche à comprendre comment la France s'est retrouvée en situation de pénurie d'électricité cet hiver, la Première ministre Elisabeth Borne a expliqué qu'il « fallait rester modeste dans les prévisions » et que la réponse se traduisait « par le lancement de six nouveaux EPR et de la volonté de prolonger au-delà de 50 ans nos réacteurs nucléaires ».

Vega-C : le col de tuyère fabriqué en Ukraine est à l'origine du crash du lanceur italien

EXCLUSIF. Le col de tuyère fabriqué par la société ukrainienne Youjnoye est à l'origine de l'échec de Vega-C, selon nos informations. Le groupe italien Avio a préféré un fournisseur ukrainien à ArianeGroup, qui jusqu'ici livrait cette pièce considérée comme critique pour le lanceur Vega.

L'Etat au chevet de l'industrie agroalimentaire avec un plan de soutien de 500 millions d'euros

Le gouvernement va présenter ce vendredi un plan de soutien à l'industrie agroalimentaire, avec des mesures d'urgence pour aider les entreprises à supporter la flambée de leurs coûts de production et des financements pour accélérer leur modernisation. Les ministres de l'Industrie et de l'Agriculture, Roland Lescure et Marc Fesneau, en préciseront les contours au Salon de l'agriculture. Le tout sur fond de négociations tendues entre la grande distribution et les industriels.

En « temps passé », TikTok se rapproche de Netflix aux Etats-Unis

TikTok, qui avait déjà dépassé YouTube, Twitter, Instagram et Facebook en « temps passé » par les adultes américains sur chaque plateforme, talonne désormais Netflix, alors que le gouvernement et le Congrès envisagent la possibilité de bannir l'application.

