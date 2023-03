Vega-C : le col de tuyère fabriqué en Ukraine est à l'origine du crash du lanceur italien

Selon des sources concordantes, le col de la tuyère fabriqué par la société ukrainienne Youjnoye est à l'origine de l'échec de Vega-C le 20 décembre 2022. Considérée comme critique, cette pièce équipe le moteur du deuxième étage (Zefiro 40) du nouveau lanceur italien, qui effectuait son premier lancement commercial. Cette pièce en composite carbone/carbone n'a supporté ni la pression ni la température du vol et a finalement lâché. Ce qui a mis fin au bout de 2 minutes et 27 secondes à la mission Vega-C (VV22), qui ne pouvait plus respecter sa trajectoire de vol. Soit le troisième échec d'un lanceur Vega en seulement quatre ans (VV15 en juillet 2019, VV17 en novembre 2020 et VV22) pour des problèmes de qualité. Contacté par La Tribune, le groupe Avio, maître d'œuvre de Vega-C, n'a pas souhaité faire de commentaire.

La commission d'enquête indépendante chargée d'analyser la perte du vol Vega-C dévoilera ses conclusions vendredi au siège de l'ESA à Paris. Le directeur général de l'ESA Josef Aschbacher et le PDG d'Arianespace Stéphane Israël présenteront conjointement les résultats de l'enquête. Arianespace et l'ESA avaient immédiatement mis en place après l'accident une commission d'enquête indépendante afin d'analyser les raisons de la perte de la mission.

Un échec qui pose problème

Cet échec pose plusieurs questions cruciales sur son origine. Pourquoi avoir choisi l'entreprise Youjnoye pour fabriquer cette pièce critique de Vega-C alors qu'ArianeGroup livrait jusqu'ici ce type de pièce au groupe italien Avio pour le Zefiro 23 de Vega ? Les pièces fournies par ArianeGroup, qui livre également des cols de tuyère au ministère des armées pour les missiles de la force de dissuasion, avait jusqu'ici donné satisfaction sur l'ensemble des vols Vega, selon une source proche du dossier. En outre, pourquoi l'ESA (Agence spatiale européenne) a-t-elle autorisé ce fournisseur extra-européen du groupe italien en dehors de la règle du retour géographique ?

Selon nos informations, le groupe spatial italien a choisi de se passer des services d'ArianeGroup et de se tourner vers Youjnoye pour des raisons de réduction de coûts avant le début de l'invasion russe en Ukraine. La société ukrainienne a d'ailleurs pu livrer avant le déclenchement des hostilités à Avio trois exemplaires de cette pièce, dont un a fonctionné sur le vol de qualification. Pour autant, le processus de fabrication très complexe d'un col de tuyère (carbone injecté sous forme gazeuse sur une pièce métallique dans un four) n'a semble-t-il pas été totalement maîtrisé. Avec la guerre en Ukraine, l'usine a semble-t-il dû cesser sa production. Et Avio est finalement revenu vers ArianeGroup pour se fournir à nouveau en col de tuyère.