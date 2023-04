Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Jean-Noël Barrot, Laurence Boone, TPE, inflation, FMI)

« Non, il ne faut pas interdire ChatGPT » (Jean-Noël Barrot, ministre de la Transition numérique)

A l'occasion du sommet Tech for Future organisé par La Tribune, le ministre délégué chargé de la Transition du numérique Jean-Noël Barrot s'est confié à La Tribune. De la chute des financements de startups au moratoire sur l'intelligence artificielle, le ministre de la French Tech n'a éludé aucune des questions brûlantes qui agitent l'écosystème.

« La naïveté, c'est fini, l'Europe a une stratégie économique alignée sur ses objectifs géopolitiques » (Laurence Boone, secrétaire d'Etat chargée de l'Europe)

GRAND ENTRETRIEN. Laurence Boone était la semaine dernière aux Etats-Unis. La secrétaire d'Etat chargée de l'Europe tient à défendre l'industrie du Vieux continent, face aux Etats-Unis et la Chine. Selon elle, l'Europe s'est dotée de véritables instruments pour se protéger et bâtir une véritable stratégie industrielle.

Retraites : près de deux tiers des « petits patrons » sont défavorables à la réforme

Selon un sondage Fiducial-Ifop, plus de six dirigeants sur dix de très petites entreprises (TPE) voient d'un mauvais œil la réforme des retraites du gouvernement et se méfient de ses actions économiques, dans un contexte de pessimisme élevé. Un score qui équivaut à la photographie que l'on obtient quand on interroge l'ensemble des Français.

Prix alimentaires : l'Etat veut remettre les industriels et les distributeurs autour de la table

Dans un courrier adressé aux enseignes et aux industriels, l'exécutif demande aux acteurs de la grande distribution de se remettre autour de la table afin de reprendre des négociations commerciales. Objectif affiché, poursuivre la lutte contre l'envolée des prix dans les rayons. La principale organisation patronale de l'agroalimentaire a dit prendre acte de ce courrier, tout en rappelant que ces dispositions sont déjà prévues dans les contrats.

Inflation : les banques centrales doivent continuer la lutte, estime la patronne du FMI

Malgré les risques pesant sur le secteur financier, le Fonds monétaire international (FMI) estime que les banques centrales doivent poursuivre leur politique de resserrement monétaire, afin de lutter contre l'inflation. Tant que cette dernière ne baissera pas de manière marquée, les institutions devront continuer à augmenter les taux, souligne Kristalina Georgieva.

