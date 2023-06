Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Meta, Bureau Veritas, Reddit, Ford, aéronautique)

Facebook part en guerre contre les médias et le gouvernement canadien

Après plusieurs mois de discussions et de menaces, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram a coupé l'accès aux médias canadiens sur ses plateformes. Ce boycott fait suite au vote d'une loi canadienne sur l'obligation de conclure des accords commerciaux entre les réseaux sociaux et les médias pour mieux payer les journalistes. Si Meta, mais aussi Google, refusent de payer les médias canadiens, ces derniers ont déjà accepté les conditions imposées par les gouvernements de plusieurs États dans le monde.

Hinda Gharbi, une patronne polyvalente pour assurer l'avenir de Bureau Veritas

Venue de Schlumberger, où elle a fait toute sa carrière jusqu'aux plus hautes fonctions depuis sa sortie de l'école d'ingénieurs de Grenoble, Hinda Gharbi a pris officiellement jeudi les rênes du leader mondial de la certification Bureau Veritas. Succédant à Didier Michaud-Daniel, elle va devoir poursuivre le développement international d'un groupe valorisé à plus de 11 milliards d'euros en Bourse et qui est déjà bien positionné sur la transition énergétique, les critères ESG et le développement de la digitalisation. Ayant la double nationalité, tunisienne et australienne, elle va pouvoir compter sur sa connaissance et son expérience du monde globalisé qui aujourd'hui se polarise entre l'Asie, l'Amérique et l'Europe pour relever ce nouveau défi.

Steve Huffman, le boss de Reddit en guerre contre ses utilisateurs

À L'AFFICHE. Depuis dix jours, Steve Huffman, le directeur général et cofondateur de Reddit, fait face à une grève inédite des utilisateurs de son réseau social. En cause : la facturation d'un service auparavant gratuit, qui pourrait menacer la survie d'outils développés par des partis tiers. Des outils très prisés par les modérateurs bénévoles de Reddit, véritables poumons de la plateforme. Mais Steve Huffman se montre inflexible : pour lui, la mesure est essentielle dans la course à la rentabilité, alors que l'entreprise songe à une introduction prochaine en Bourse.

Batteries électriques : le gouvernement américain prête 9 milliards de dollars à Ford pour financer la construction de trois usines

Le gouvernement américain accordé un prêt allant jusqu'à 9,2 milliards de dollars pour la construction de trois usines de batteries électriques destinées aux véhicules de Ford dans le cadre de la politique de réindustrialisation promue par Joe Biden.

Rénovation énergétique : « Il faudra entre 200.000 et 300.000 professionnels de plus d'ici à 2030 » (Ariane Komorn, La Solive)

ENTRETIEN. Le parc locatif français a pour ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2050 alors qu'il représente 12 % des émissions de CO2 de la France. Mais la décarbonation du secteur patine puisque 44% des propriétaires des passoires thermiques n'ont pas encore fait de rénovations énergétiques selon un sondage de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim). Pour Ariane Komorne, PDG de La Solive, un centre de formation dédié aux métiers de la rénovation énergétique, l'un des principaux freins aux travaux des immeubles et maisons françaises vient du manque de professionnels dédiés.

