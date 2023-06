L’une des vedettes des valeurs moyennes, SES-imagotag, suspendue de cotation

Le cours de l'action de SES-imagotag, une société française spécialisée dans l'étiquetage électronique pour la grande distribution, a été suspendu ce jeudi, alors que le titre est « réservé à la baisse » (en clair, les transactions sont bloquées) dès l'ouverture du marché. Cette suspension se veut technique et très provisoire pour éviter des variations trop fortes du titre.

Lire aussiBourse de Paris : Edenred déboule dans le CAC 40, Vivendi éjecté

Le fonds activiste Gotham City Research avait publié sur les réseaux sociaux, avant l'ouverture des marchés, une note détaillée d'une cinquantaine de pages. Il y accuse la société française d'avoir produit des rapports financiers « trompeurs, incorrects et déficients », entre 2020 et 2022. Les comptes de cette société, membre de l'indice SBF 120 (120 premières capitalisations françaises et anti chambre du CAC 40) depuis décembre dernier, sont pourtant audités par deux commissaires aux comptes réputés, Deloitte et KPMG.

La charge de Gotham City Research est lourde : ce spécialiste de la vente à découvert reproche à la société française de gonfler se revenus via des transactions commerciales fictives. Il s'intéresse ainsi aux relations entre SES-imagotag et son principal actionnaire (à 32%), le fabricant chinois d'écrans plats BOE Technology.

Un parcours en Bourse exceptionnel

« BOE est le plus important actionnaire, le plus important fournisseur, l'un des plus importants clients, un partenaire de coentreprise et présent au comité d'audit », relève le rapport avant de conclure sur un potentiel « de malversations financières élevé ». Pour le fonds spéculatif, le chiffre d'affaires de la société serait « exagéré » de 7 à 13%. Quant au résultat brut d'exploitation, il serait également surévalué, puisqu'il devrait être au moins deux fois moins élevé. La société a publié l'an dernier un résultat net de 18,7 millions d'euros.

Lire aussiBourse : après deux années difficiles, le grand retour des « small et mid caps » se prépare

Gotham City Research critique aussi le contrat signé avec le géant américain de la grande distribution Walmart pour équiper plusieurs centaines de magasins aux États-Unis. Cette opération a permis au titre d'accélérer sa hausse (+36% depuis janvier) pour atteindre une capitalisation de 2,6 milliards d'euros. L'action a largement surperformé l'indice SBF 120, en gagnant 112% sur un an, contre 20% pour l'indice de référence. Pour le fonds, la valorisation de la société ne devrait pas dépasser 30 euros l'action, contre un cours de 166,8 euros au 21 juin.

La cotation de l'action risque d'être douloureuse. En effet, Gotham City Research a acquis une certaine réputation pour débusquer les vilains petits canards de la cote. C'est lui, raconte le quotidien Les Echos, qui avait dénoncé en 2014 les artifices comptables de la startup espagnole Let's Gowex, déclarée en faillite peu après.

Par ailleurs, Gotham City Research, via des fonds spécialisés, a également parié sur la baisse des titres Wirecard (Allemagne) et Steinhoff (Afrique du Sud), deux énormes scandales comptables. En tout cas, Dan Yu, le fondateur des Gotham City Research a le sens du timing : il a publié son rapport la veille de l'assemblée générale des actionnaires de SES-imagotag.