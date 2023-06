La France a le plus grand réservoir de futures licornes européennes

La France continue de s'imposer comme l'une des principales nations tech en Europe. Au point que c'est dans l'Hexagone que se trouvent l'essentiel des prochaines licornes, ces startups non cotées valorisées au moins un milliard de dollars, estime la banque d'affaires britannique GP Bullhound dans son panorama 2023 de la tech européenne.

Dans cette étude publiée mi-juin et intitulée Titans of Tech, GP Bullhound révèle, comme tous les ans, son top 50 des startups européennes les plus susceptibles, selon elle, de devenir des licornes dans les prochaines années. Pour établir cette liste, les experts prennent en compte trois grands critères, qui chacun pèsent un tiers de la note attribuée à chaque entreprise : les montants levés sur les quatre dernières années, la croissance du chiffre d'affaires sur les trois dernières années, et le ressenti de l'écosystème sur la startup. La méthode n'est pas infaillible, mais elle produit de bonnes prévisions : 90% des startups qui figuraient dans le top 10 de l'année 2021 sont effectivement devenues des licornes. Les français Qonto (néobanque des PME), Sorare (crypto) et ManoMano (marketplace de bricolage/jardinage) en faisaient partie.

Fintech, logiciels d'entreprise et IA à l'honneur

La France est particulièrement bien placée dans le palmarès 2023 : 10 des 50 startups pressenties comme les plus prometteuses viennent de l'Hexagone, dont la moitié du top 10. La fintech lyonnaise Agicap (pilotage automatisé de la trésorerie des entreprises) occupe même la première place, suivie par Brevo (anciennement Sendinblue, plateforme SaaS de marketing relationnel pour les PME) en deuxième position, Pennylane en cinquième place (comptabilité pour les entreprises, gagnant 2022 d'un Prix Tech for Future de La Tribune), ainsi que Deepki (efficacité énergétique de l'immobilier) et Akeneo (logiciel de gestion des informations produits pour le e-commerce) respectivement en neuvième et dixième position.

Les cinq autres pépites tricolores à intégrer le top 50 sont Dashlane (gestion des mots de passe), Oviva (application d'accompagnement diététique), Malt (emploi des freelances), Shippeo (plateforme pour la logistique) et Pigment (planification financière, membre du Next 40).

Parmi les autres startups européennes les plus prometteuses figurent la plateforme espagnole Wallapop (achat et vente de produits de seconde main), la plateforme israélienne de gestion des ressources informatiques pour l'IA Run AI, ou encore le logiciel de gestion immobilière néerlandais Mews.

Consolidation et réajustement de la tech européenne

Dans son rapport, la banque d'affaires internationale analyse les turbulences actuelles du secteur de la tech comme une nécessaire phase de correction et de consolidation. D'après elle, l'écosystème européen a simplement effacé depuis mi-2022 l'euphorie post-Covid dans les valorisations et les levées de fonds, et retrouve depuis le premier semestre 2023 ses niveaux de 2019.

Ainsi, malgré le contexte économique défavorable, 34 nouvelles licornes ont vu le jour ces douze derniers mois, pour une valorisation cumulée de 59 milliards de dollars, note le rapport. La chute par rapport à l'an dernier est impressionnante : le Vieux Continent avait généré 125 nouvelles licornes pour une valorisation de 285 milliards de dollars, soit 80% de plus. L'Europe revendique désormais 311 licornes, soit dix fois plus qu'en 2014. Le nombre de décacornes -pépites valorisées au moins 10 milliards de dollars- ne bouge pas à 19, mais c'est quatre fois plus qu'en 2018.

Et si la France mène la course en tête sur les futures licornes, l'Hexagone reste encore largement distancé par Israël (66 licornes), le Royaume-Uni (61) et l'Allemagne (38) sur les licornes actuelles. GP Bullhound attribue 33 licornes à la France, mais ce chiffre est surestimé par rapport au décompte admis en France de 29 licornes.

