Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (PIB, Casino, Chine, EDF, nucléaire)

France : la croissance du PIB reste faible, les prix se détendent

Avec une croissance attendue de +0,1% au deuxième trimestre, l'économie française devrait continuer de résister modestement alors que les prix se détendent dans les principaux secteurs d'activité. La Banque de France signale par ailleurs que le pic d'inflation est « probablement atteint » sur la période.

Rachat de Casino : Teract (InVivo) se retire de toutes discussions

Casino et le groupe Teract (Gamm Vert, Jardiland, Boulangeries Louise), qui discutaient depuis des mois des modalités d'un rapprochement, ont officiellement décidé jeudi de « ne pas les poursuivre ». Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, cofondateurs de Teract, restent sur les rangs « en leur nom ».

La Chine au bord de la... déflation

Les prix sont atones dans l'économie chinoise, pénalisée par la faible demande intérieure et étrangère. Résultat, les exportations sont en berne. La cible de croissance de 5% en 2023 paraît optimiste, y compris au gouvernement.

Bras de fer entre l'Etat et EDF sur les futurs prix de l'électricité

EDF et le gouvernement ne s'accordent pas sur le tarif de l'électricité auquel pourront avoir accès les industriels français, qui sont à la recherche de compétitivité et de visibilité. Alors que l'exécutif plaide pour fixer un prix le plus attractif possible malgré les impacts sur les finances de l'énergéticien, ce dernier s'oppose à un montant trop faible. Et entend bien faire valoir ses intérêts, malgré la prise de participation à 100% de l'Etat.

Relance du nucléaire : l'Etat injecte 25 millions d'euros dans deux premières startups

Naarea et Newcleo ont respectivement décroché une subvention de 10 et 15 millions d'euros pour développer leurs petits réacteurs reposant sur des technologies de rupture. Elles vont aussi bénéficier d'un appui technique du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), clé dans la constitution de leur dossier pour décrocher le feu vert du gendarme du nucléaire.

