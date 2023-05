Après 36 ans à la tête de l'Olympique Lyonnais, Aulas lâche les commandes

Une page se tourne. Après 36 années à la tête du club de foot de Lyon, Jean-Michel Aulas tire sa révérence. Il cède sa place à l'homme d'affaires américain John Textor, qui avait racheté le club en décembre dernier.

« Lors de sa réunion tenue le 5 mai, le conseil d'administration d'OL Groupe a nommé John Textor en qualité de président du conseil d'administration à compter du 5 mai et jusqu'à l'issue de son mandat d'administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président directeur-général d'OL Groupe », a expliqué le club dans un communiqué.

Pour rappel, il est prévu que la holding américaine Eagle Football, regroupant John Textor et l'homme d'affaires canadien Jamie Salter, acquiert la totalité des actions et la moitié des Osranes (des obligations convertibles en actions émises pour financer la construction du Groupama Stadium) détenues par Holnest, la holding de la famille de Jean-Michel Aulas (27,7% du capital). A ceci s'ajoute la totalité des parts détenues par Pathé (19,3%) et le fonds d'investissement chinois IDG Capitals (19,8%).

De son côté, Jean-Michel Aulas devrait rester président exécutif pour les trois prochaines années. « M. Textor a également été nommé en qualité de directeur général d'OL Groupe à compter du 5 mai pour une période intérimaire, le temps d'identifier et de désigner un nouveau Directeur général », a ajouté l'OL.

John Textor, l'homme qui achète les clubs

Le désormais directeur général du club rhodanien n'en est pas à son premier coup d'essai. En août 2021, il tente de prendre le contrôle des clubs portugais Benfica et Sporting Lisbonne avant de réussir à entrer au capital du club londonien de Crystal Palace (Premier League), avec 40% des parts.

Puis il s'empare de Botafogo, club brésilien historique, en reprenant 90% de son capital et en met la main sur 80% des actions du RWD Molenbeek, qui ambitionne de retrouver l'élite du football belge. A l'époque, Thierry Dailly, président du club belge, le présente comme un « passionné de foot ».

L'homme d'affaires commence sa carrière dans l'intelligence artificielle avant de se lancer dans les effets spéciaux de films comme Transformers, Tron: Legacy et un volet de la saga Pirates des Caraïbes. John Textor fonde ensuite Pulse Evolution, qui développe des hologrammes, en particulier de stars disparues, avec en 2012, une apparition dans un festival californien du rappeur américain Tupac Shakur, décédé en 1996 ou en 2014 ou encore Michael Jackson au Billboard Music Awards. Il se tourne enfin vers le sport en cofondant FuboTV, un service de streaming axé sur la diffusion en direct d'événements sportifs.

Jean-Michel Aulas, l'homme qui a changé l'OL

L'homme d'affaires américain, figure emblématique du rachat de club, remplacera une autre figure emblématique de Lyon : Jean-Michel Aulas. Ce dernier avait pris le contrôle de l'Olympique lyonnais en juin 1987 alors que l'équipe végétait en 2ème division depuis quatre ans. Avec Aulas à sa tête, l'OL a retrouvé la coupe d'Europe et obtenu sept titres de champion de France consécutifs de 2002 à 2008, gagné la coupe de la Ligue en 2001 et la Coupe de France en 2008 et 2012. Ce dernier titre est d'ailleurs le dernier remporté par Lyon.

Le dirigeant était aussi réputé pour la création de l'équipe féminine de l'OL en 2004, devenue avec le temps l'une des plus titrée au niveau européen avec 8 fois ligues des champions de remportées et la réalisation d'un triplé (championnat national, coupe nationale et Ligue des champions) sur deux saisons d'affilée. Le président a également mis l'accent sur la formation avec un centre d'entraînement de 10 hectares à la pointe de la technologie.

John Textor devra désormais relancer l'OL sportivement. Le club, pour le moment septième du classement de la Ligue 1, doit parvenir à se hisser à la cinquième place avant la fin de la saison pour pouvoir disputer les compétitions européennes.