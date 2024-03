Sondage : Le Maire régresse, Mélenchon progresse

Le fond de l'air est en train de changer. Les crises internationales deviennent un sujet d'inquiétude pour les Français. Si le pouvoir d'achat et l'avenir du système social demeurent en tête du classement de leurs principales préoccupations, selon le baromètre Ipsos-La Tribune Dimanche de mars, la situation géopolitique, dominée par les guerres en Ukraine et à Gaza, est en troisième position, progressant de 12 points en un mois. À noter : le niveau des sujets régaliens, que ce soit l'immigration ou la délinquance, est en baisse.

Dans ce contexte en pleine mutation, l'exécutif est en léger recul. Emmanuel Macron perd 1 point en mars (sa prise de parole jeudi, sur TF1 et France 2, pour évoquer la guerre en Ukraine n'a pas été prise en compte dans cette enquête). C'est d'abord au sein de son propre camp qu'il baisse avec 7 points de moins chez les sympathisants de la majorité (il y conserve néanmoins 77 % d'opinions positives).

Le Premier ministre recule chez les sympathisants RN

Gabriel Attal décroche, lui, de 2 points, tandis que les jugements défavorables à son encontre augmentent de 5 points. Il est notamment en très fort recul chez les sympathisants RN (-11 points) après ses attaques sur les ambiguïtés de Marine Le Pen avec le régime russe. S'il est en baisse de 7 points chez les sympathisants LR, il y conserve toujours 56 % de jugements favorables. Les thèmes sur lesquels il interviendra ces prochains jours lui permettront d'envoyer d'abord des messages aux électeurs de droite. Il s'agit de la lutte contre la fraude sociale, de la réforme de l'AME (aide médicale d'État) et de la valeur travail.

Par rapport au baromètre de Février. Sondage IPSOS pour La Tribune Dimanche effectué du 13 au 15 Mars 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus résidant en France Métropolitaine. (Infographie Camille Chauvin pour La Tribune Dimanche)

Une baisse et une hausse sont, elles, à souligner ce mois-ci. Bruno Le Maire perd ainsi 3 points dans le classement des membres du gouvernement les plus appréciés. Si le ministre des Finances reste toujours le plus populaire, il aura reculé de 9 points en deux mois. Il régresse aussi dans le baromètre des potentiels successeurs d'Emmanuel Macron en 2027. Avec moins deux points, il est le seul à baisser. « Il a été le porteur de mauvaises nouvelles ces dernières semaines, Il le paie ; c'est normal, mais il paie », explique Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. La progression la plus notable est celle de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de La France insoumise, qui avait multiplié après l'attaque d'Israël le 7 octobre les prises de position polémiques, avait dégringolé cet hiver. À l'approche du printemps, il retrouve des couleurs. 24 % des Français estiment qu'il est le meilleur opposant à gauche, ils étaient 19 % en février. 18 % d'entre eux seraient satisfaits s'il accédait à l'Élysée en 2027, ils étaient 15 % il y a un mois.