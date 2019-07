Boris Johnson favori pour Downing Street mais contesté à la veille du vote des Tories

Des opposants au Brexit ont manifesté samedi 20 juillet à Londres en déployant dans le ciel de la capitale britannique un ballon géant représentant Boris Johnson, très probable prochain Premier ministre, en enfant capricieux et en pleurs. (Crédits : Reuters)

Le Parti conservateur britannique vote lundi pour désigner son chef qui succédera à Theresa May comme Premier ministre. Plusieurs ministres ont annoncé leur démission et le Parlement a rendu un Brexit sans accord plus difficile.