Défense : Arquus vainqueur de la compétition des camions-citernes militaires

Selon nos informations, Arquus est sorti vainqueur de la compétition portant sur la flotte des camions-citernes de nouvelle génération de l'armée française (CCNG) avec l'Armis. Le contrat porte sur la livraison au Service de l'énergie opérationnelle de près de 380 camions-citernes (+ 200 en option). Le montant du contrat s'élève avec le soutien initial autour de 500 millions d'euros. Un contrat remporté face à des compétiteurs européens : l'italien Iveco, le groupe alsacien Soframe associé à Mercedes et, enfin, le suédois Scania. Contacté par La Tribune, Arquus n'a pas souhaite faire de commentaires.

Composée de trois véhicules 4x4, 6x6 et 8x8 spécifiquement militaires, la gamme Armis est une famille conçue, développée et produite en France, spécialement pensée pour les besoins des forces armées françaises. Elle rassemble autour d'Arquus les savoir-faire de nombreuses entreprises, dont de nombreuses PME, de l'industrie automobile française. Ancrée dans le territoire national, la gamme Armis est ainsi en mesure d'irriguer tout le tissu industriel français, de Bourg-en-Bresse (Renault Trucks) à Limoges et de Blainville à Marolles-en-Hurepoix.