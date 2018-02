Budget de l'Union : même sans les Britanniques, les Européens restent désunis

Première contributrice nette au budget européen, l'Allemagne s'est dite prête à payer davantage pour le futur budget 2021-2027. La France et l'Italie, qui suivent l'Allemagne dans la liste des plus grands contributeurs nets, sont pour une augmentation, assortie de conditions. (Photo : Emmanuel Macron et Angela Merkel, le vendredi 23 février lors du sommet informel des Vingt-Sept à Bruxelles) (Crédits : Reuters)

C'est bien la première fois -Brexit oblige- qu'un futur budget européen est débattu sans les Britanniques. Pour autant la Discorde n'est pas restée de l'autre côté de la Manche : et les désormais non plus 28 mais 27 États-membres sont divisés en deux camps : ceux qui veulent voir augmenter le futur budget européen (2021-2027) et ceux qui s'y opposent.