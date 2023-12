Football  : la justice européenne ouvre la porte à la création d'une Super Ligue, un camouflet pour l'UEFA

Le match n'est pas fini. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) vient de déclarer illégale l'interdiction faite par l'UEFA à des clubs de football d'organiser une Super Ligue. Mais, dans le même temps, elle précise que le projet « ne doit pas pour autant être nécessairement autorisé ». Elle souligne s'être prononcée de façon générale sur les règles de la FIFA et de l'UEFA et pas sur ce projet spécifique.

Pour rappel, la FIFA est l'association internationale qui regroupe les fédérations nationales de football. Sous son égide, l'UEFA a pour rôle de gérer et développer le football à l'échelon européen.

Lire aussiSuper Ligue de football : des clients auréolés, des salariés déshonorants

Cet arrêt, en brisant le monopole de l'UEFA et de FIFA ouvre toutefois la possibilité aux clubs les plus riches d'organiser leur propre compétition sans risquer de sanction de la part de l'instance européenne, qui protège sa Ligue des Champions. En effet, cette éventuelle nouvelle Super Ligue pourrait faire concurrence à la compétition reine du football européen, chapeautée par l'UEFA qui vit de ses recettes liées, par exemple, aux droits TV.

Un projet qui s'était rapidement dégonflé

À la genèse de cette affaire, en avril 2021, douze grands d'Europe (le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, la Juventus, l'Inter et AC Milan) avaient donné leur accord de principe pour lancer un projet de Super Ligue fermée. Seuls le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, parmi les institutions puissantes, refusaient de s'associer au putsch contre l'UEFA et sa Ligue des Champions.

Face au tollé général, notamment des supporters anglais, et surtout aux menaces de lourdes sanctions brandies par l'UEFA et la FIFA, le projet s'était rapidement dégonflé. Au point qu'il ne reste aujourd'hui que deux mutins : le Real et le Barça associés dans une European Super League Company (ESLC). Soutenue par l'agence de marketing A22, cette entité a porté l'affaire devant le tribunal de commerce de la capitale espagnole, qui a, à son tour, saisi la CJUE. Cette dernière n'a donc pas suivi l'avis de l'avocat général de la Cour, Athanasios Rantos, qui avait estimé en décembre 2022 que les règles posées par l'UEFA étaient « compatibles avec le droit de la concurrence » de l'Union européenne.

La décision de la CJUE intervient 28 ans quasi jour pour jour après l'arrêt Bosmans. Pour rappel, la CJCE avait alors profondément modifié le marché des transferts en supprimant les quotas de joueurs étrangers jusqu'alors imposés aux clubs européens. Si le dossier Super Ligue - au nom de code C-333/21 - se concrétisait, le bouleversement serait de même ampleur. Une fois les monopoles de la FIFA et l'UEFA cassés, on pourrait même imaginer l'organisation d'une coupe du monde de football par un autre organisme que la FIFA, sa raison d'être.

« Rendre l'accès au football télévisé moins cher » (Real Madrid)

« Le football traverse une crise institutionnelle sans précédent. (...) Le football européen n'appartient pas au président de l'UEFA et le football espagnol n'appartient pas au président de la Liga. La Super Ligue est plus que jamais nécessaire » estimait mi-novembre Florentino Perez, président du Real Madrid, devant les socios du club. « L'objectif est d'offrir le meilleur football et que ce soient les clubs qui contrôlent leur destin ».

Ce projet promet désormais une « compétition ouverte avec plusieurs divisions » et un total de 60 à 80 équipes, loin de l'idée de départ d'une ligue fermée entre les meilleurs clubs européens, soutenue par le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United ou la Juventus. Les clubs européens ont, selon Florentino Perez, « l'obligation d'offrir aux supporters le meilleur spectacle possible », en « rendant l'accès au football télévisé moins cher, alors que nous leur offrons un spectacle de plus en plus mauvais ». « Il est insensé de devoir payer 10 % du salaire minimum pour avoir accès au football. La Super Ligue a été conçue pour résoudre tous ces problèmes », a ajouté Florentino Perez, qui estime que « l'UEFA n'a pas le monopole sur le football européen ». Le président du Real Madrid, qui détient le record de victoires en Ligue des champions (14), fustige par ailleurs le nouveau format de la Ligue des Champions, « un projet absurde » comprenant encore plus de rencontres qui entrera en vigueur dès la saison prochaine.

Soutenue par l'Association européenne des clubs (ECA), l'UEFA reste confiante

Autant d'arguments qui ne convainquent pas l'association Football Supporters Europe. « Quoi qu'il advienne » après cet arrêt, le projet lancé en 2021 d'une compétition privée d'élite concurrençant la Ligue des champions « met en danger l'avenir du football européen », estime l'organisation dans un communiqué publié ce jeudi, promettant que ses membres « continueront à se battre » pour l'empêcher.

Pour l'UEFA, cet arrêt ne signifie pas une approbation ou une validation de la soi-disant 'Super Ligue'. L'instance souligne plutôt une lacune préexistante dans sa réglementation, « un aspect technique qui a déjà été reconnu » et corrigé en juin 2022 avec de nouveaux textes. Basée à Nyon (Suisse), l'UEFA « reste déterminée à défendre la pyramide du football européen », conjointement avec « les fédérations nationales, les ligues, les clubs, les supporters, les joueurs, les entraîneurs, les institutions de l'UE, les gouvernements et les partenaires ».

L'UEFA est soutenue par l'Association européenne des clubs (ECA), qui lui a renouvelé son son soutien. Comme elle, l'ECA estime que l'arrêt de la Cour européenne de justice invalidant les règles opposées en 2021 par l'UEFA à une première tentative de compétition concurrente, « ne soutient ni n'approuve en aucune manière un quelconque projet de Super Ligue ». Depuis que l'affaire a été portée devant les tribunaux, il y a deux ans, des réformes majeures ont été mises en place, « y compris de nouvelles règles de l'UEFA pour l'autorisation préalable des compétitions » adoptées en juin 2022, rappelle l'association, qui représente environ 500 clubs à travers le continent.

Le soutien de l'ECA - qui cogère avec l'UEFA les recettes des trois compétitions européennes de clubs - est d'autant plus crucial que c'est la trahison de son ancien patron, l'Italien Andrea Agnelli, qui avait permis en 2021 le premier projet de Super Ligue. Andrea Agnelli avait été dans la foulée remplacé par le patron du Paris SG, le Qatari Nasser Al Khelaïfi, et avait également dû abandonner fin 2022 la présidence de la Juventus Turin, en raison d'une procédure judiciaire en Italie pour irrégularités de gestion.

(Avec AFP)