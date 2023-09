Football : les droits TV de la Ligue 1 mis à prix à 800 millions d’euros

La Ligue de football professionnelle (LFP) a levé le voile sur ses ambitions. Les droits de diffusion TV en direct de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 ont été mis à prix à 800 millions d'euros par saison pour le marché français, a-t-elle annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse. La LFP propose deux lots de matches en direct. Le lot 1 est formé de trois matches (les deux premiers choix de chaque journée ainsi que le quatrième choix), mis à prix à 530 millions d'euros par saison; le lot 2 regroupe six rencontres (le troisième choix et les rencontres de choix 5 à 9), mis à prix à 270 millions d'euros.

Les candidats ont jusqu'au 16 octobre pour se positionner, avant des « enchères ascendantes ». « Nos droits seront commercialisés pour la première fois pour une période de cinq ans (contre quatre auparavant, NDLR), c'est une très bonne nouvelle pour la LFP, nos futurs partenaires et le consommateur », s'est réjoui le président de la LFP Vincent Labrune.

« On est d'un naturel optimiste »

« Le foot français a connu une période de très fortes turbulences », a-t-il reconnu, évoquant le « triple tsunami Covid, arrêt forcé de la compétition, défaillance de Mediapro », le groupe sino-espagnol qui avait raflé les droits principaux pour la période 2020-2024 pour un montant record mais s'est révélé être dans l'incapacité d'honorer ses engagements. Cela « nous a convaincus immédiatement de repenser notre modèle », a commenté Labrune. Questionné sur le montant élevé et le timing serré de la mise à prix, il a assuré: « On est d'un naturel optimiste, (...) on a l'habitude de ce genre de défi. »

Le passage de la L1 de 20 à 18 clubs, les affluences records dans les stades en ce début de saison ainsi que les investissements de recrutement massifs cet été des clubs français - la L1 a été la deuxième ligue la plus dépensière en Europe derrière la Premier League anglaise -, vont aider la LFP à vendre les droits, calcule-t-il. Actuellement et jusqu'en 2024, Amazon Prime avec sept matches et Canal+ avec deux rencontres se partageant les droits de diffusion du football français. Le nouvel appel d'offres lancé mardi comporte son lot d'incertitudes, à commencer par le comportement de Canal+, en conflit avec la LFP. Le football français s'interroge aussi sur un possible positionnement de la plateforme de streaming sportif DAZN.

(avec AFP)