Guerre en Ukraine : le Danemark confirme l'envoi de F-16 à Kiev au deuxième trimestre

L'arrivée des tant attendus avions de combat en Ukraine se précise. Samedi, le Danemark a annoncé que sa donation de F-16 devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2024.

« Selon le calendrier actuel, la donation devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2024 », a indiqué dans un communiqué à l'AFP le ministère danois de la Défense alors que des pilotes ukrainiens sont actuellement formés sur le sol danois.

Pour rappel, le Danemark, qui remplace ses F-16 par des F-35 plus modernes, a promis à l'Ukraine 19 appareils.

L'Ukraine appelle à plus de soutien européen

Depuis février 2022, le soutien militaire du Danemark à l'Ukraine s'élève à 16,8 milliards de couronnes (2,2 milliards d'euros). Le pays n'est d'ailleurs pas le seul à apporter son soutien militaire à Kiev. Les Pays-Bas, qui participent à la formation des pilotes ukrainiens, doivent en donner 42 mais n'ont pas dévoilé leur calendrier. La Norvège a aussi annoncé l'envoi de deux F-16 au Danemark. Enfin, début janvier, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a assuré au président ukrainien Volodymyr Zelensky que le Royaume-Uni « continuera de soutenir fermement l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression et l'occupation tout au long de l'année 2024 et à l'avenir ».

Pour le moment néanmoins, les avions sont toujours au Danemark car les donateurs européens veulent s'assurer que l'armée ukrainienne soit prête à utiliser ces appareils. « Il s'agit notamment de finaliser la formation du personnel ukrainien qui exploitera l'avion après la donation », est-il précisé dans le communiqué du Danemark.

Mais Kiev se fait de plus en plus pressante. Dans ses vœux du Nouvel An, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que les pilotes de son pays maîtrisaient déjà ces appareils qu'il compte voir voler dans les cieux ukrainiens cette année. « Le calendrier de la formation dépend de plusieurs facteurs tels que les conditions matérielles et météorologiques », a toutefois prévenu le ministère danois.

Intensification des frappes russes

Le 2 janvier, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a aussi appelé les Occidentaux à accélérer la fourniture à Kiev de « systèmes de défense aérienne supplémentaires, de drones de combat de tous types (et de) missiles d'une portée de plus de 300 kilomètres ».

Et pour cause, le pays qui organise une contre-offensive après la tentative d'invasion de la Russie subit une augmentation des frappes russes ces derniers jours. Au moins trois personnes ont été tuées en Ukraine dans de nouvelles frappes nocturnes russes, ont annoncé ce lundi les autorités ukrainiennes, au moment où Moscou dit vouloir intensifier ses attaques contre son voisin. Le 2 janvier, Moscou a tiré « 99 missiles de divers types », selon l'armée ukrainienne. « Des infrastructures civiles et essentielles, des sites industriels et militaires ont été attaqués. La cible principale de ces frappes était la capitale ukrainienne », a précisé le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny qui a parlé d'une attaque « massive ». Cette attaque a provoqué la mort d'au moins cinq civils et blessé une centaine de personnes principalement à Kiev et Kharkiv, selon les autorités ukrainiennes. Le ministère ukrainien de l'Intérieur a, pour sa part, déploré des « bombardements massifs », précisant que des « immeubles d'habitation, des entrepôts, des infrastructures essentielles » avaient été atteints.

Les Etats-Unis, principal soutien militaire et financier de Kiev depuis le début de l'invasion russe il y a près de deux ans, ont en effet affirmé la veille que des missiles fournis par Pyongyang à Moscou avaient été utilisés lors des récentes attaques massives russes contre l'Ukraine. « Nos informations indiquent que la Corée du Nord a récemment fourni à la Russie des systèmes de lancement de missiles balistiques et plusieurs missiles balistiques », a ainsi avancé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

Ces attaques inquiètent aussi la Pologne qui a dénoncé, le 29 décembre, une « violation » de son espace aérien « par un missile de croisière », appelant la Russie à « cesser immédiatement ce genre d'opération ». En réponse, l'armée polonaise a annoncé ce mardi avoir fait décoller quatre chasseurs F-16 pour surveiller la frontière avec l'Ukraine. « Pour assurer la sécurité de l'espace aérien polonais, deux paires de chasseurs F-16 et un avion ravitailleur allié ont été activés », a indiqué le commandement opérationnel de l'armée polonaise dans un communiqué. La France a aussi condamné « avec la plus grande fermeté » la « stratégie de terreur visant à détruire les infrastructures civiles ukrainiennes », a déclaré le ministère des Affaires étrangères après la vague de frappes russes qui a touché plusieurs villes en Ukraine.

(Avec AFP)