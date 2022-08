L'inflation a atteint son plus haut niveau historique en juillet dans la zone euro

La hausse des prix s'est, de nouveau, accélérée en juillet. Eurostat a confirmé, ce jeudi, les chiffres de l'inflation dans la zone euro (les 19 pays qui ont adopté la monnaie unique) qui a atteint le mois dernier son plus haut niveau historique. L'indice des prix à la consommation calculé selon les normes européennes culmine, ainsi, à 8,9% de hausse sur un an, contre 8,6% en juin. En rythme mensuel, l'inflation a progressé de 0,1%, ajoute l'organe de statistiques officielles européen.

L'inflation dite de base, qui exclut les prix plus volatils de l'énergie et des produits alimentaires non transformés, a progressé à 5,1% après 4,6% le mois précédent. Une mesure plus étroite encore, excluant également l'alcool et les produits du tabac, montre que l'inflation a avancé de 4,0% en rythme annuel après +3,7% en juin.

« Avec une inflation qui ne montre aucun signe de ralentissement à court terme, nous nous attendons à ce que la Banque centrale européenne procède à une nouvelle hausse des taux, de 50 points de base en septembre, malgré les perspectives d'une croissance faible », indique Katharina Koenz, économiste chez Oxford Economics.

A l'échelle européenne, l'inflation atteint 9,8% en juillet sur un an, contre 9,6% en juin.

La France, parmi les plus faibles inflations de la zone euro

Comme dans toute l'Europe, la France voit, elle aussi, depuis plusieurs mois, ses prix grimper. En juillet, le pays a même atteint le taux le plus élevé d'inflation depuis juillet 1985 à 6,1% sur un an contre 5,8% en juin, selon l'Insee. Elle détient encore toutefois le taux le plus faible avec Malte (6,5% en juillet) face aux pays baltes qui enregistrent, eux, l'inflation la plus forte : 22,7% en Estonie, 21% en Lettonie, 20,8% en Lituanie, le mois dernier.

(Avec agences)