L’UE hausse le ton contre la Chine et ouvre une enquête sur l’Amazon chinois AliExpress

La bataille commerciale entre l'Union européenne et la Chine s'intensifie. Deux jours après l'annonce par Pékin, que trois maisons de cognac françaises pourraient être inquiétées par l'enquête anticoncurrentielle sur les eaux-de-vie de vin importées de l'Union européenne, Bruxelles riposte.

La Commission européenne a ouvert ce jeudi une « enquête formelle » visant le géant chinois du commerce en ligne AliExpress, soupçonné de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de lutte contre la vente de produits dangereux comme des faux médicaments. La Commission européenne avait adressé début novembre une demande d'informations à cette filiale du mastodonte chinois de l'internet Alibaba. Sur la base de l'enquête préliminaire, elle a décidé d'ouvrir une procédure formelle dans le cadre du nouveau règlement sur les services numériques (DSA) destiné à mieux protéger les consommateurs, selon une source européenne.

Bruxelles cumule les enquêtes sur les entreprises chinoises

Ce n'est une première pour l'Europe. Préoccupée par la concurrence des véhicules électriques chinois sur le marché européen et pressée par la France, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé en septembre l'ouverture d'une enquête sur le soutien et les subventions des autorités chinoises aux constructeurs nationaux d'automobiles électriques. La Chine a alors dénoncé cette décision, soulignant qu'elle nuirait à ses relations commerciales avec l'UE. « Ce n'est rien d'autre que du protectionnisme pur et dur », avait jugé Pékin.

En réponse, le ministère du Commerce chinois a lancé en janvier une enquête anticoncurrentielle sur les eaux-de-vie de vin européennes, comme le cognac, après une plainte de l'Association chinoise des boissons alcoolisées. « Cette demande contenait les éléments de preuve nécessaires à l'ouverture d'une enquête antidumping en vertu » de la réglementation chinoise, était-il indiqué dans un communiqué publié le 5 janvier.

Dans le détail, l'enquête s'intéresse à des soupçons de dumping entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023, ainsi que sur de potentiels dommages pour le secteur en Chine entre janvier 2019 et septembre 2023. Elle doit s'achever avant le 5 janvier 2025, mais pourra être éventuellement prolongée de six mois en cas de « circonstances particulières », précise-t-il.

(Avec AFP)